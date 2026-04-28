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गांव-गांव तक सरकार की पहुंच: 'ग्राम रथ अभियान' से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

यह अभियान पंद्रह दिन चलेगा और प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा. इस दौरान जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.

Gram Rath Campaign In Rajasthan
बूंदी में ग्राम रथ को रवाना करते जनप्रति​निधि व अधिकारी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
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बूंदी/झुंझुनू: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में ‘ग्राम रथ अभियान’ की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत LED मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी. बूंदी और झुंझुनू जिलों में इस अभियान का शुभारंभ हो चुका है, जहां जिला कलेक्टरों व अन्य गणमान्य लोगों ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

बूंदी में पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला महामंत्री संजय लाठी एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने ग्राम रथ की पूजा अर्चना कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कलेक्टर यादव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों में LED मोबाइल वैन 'ग्राम रथ' से सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. अभियान के तहत हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में रथ पहुंचेगा. साथ ही चयनित पंचायतों में संध्या चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा. एलईडी स्क्रीन पर योजनाओं से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे, जिससे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. भाजपा जिला महामंत्री संजय लाठी ने कहा कि इससे ग्रामीणों को एक ही जगह अलग-अलग योजनाओं की जानकारी मिलेगी.

पढ़ें: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार

28 अप्रैल को इन ग्राम पंचायतों में पहुंचेगा ग्राम रथ: बूंदी विधानसभा क्षेत्र के अस्तौली, मंगाल रामनगर, शाहपुरा, गुढ़ानाथावतान, हिंडोली क्षेत्र के खीण्या, नेगढ, मरडिया, खेरखटा, ओवण तथा केशोरायपाटन क्षेत्र की सूनगर, निमोठा, माधोराजपुरा, गुडली एवं चितावा में योजनाओं की जानकारी दी जाएगी.

झुंझुनू में भी शुरू हुआ अभियान: जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से LED लैस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह अभियान 28 अप्रैल से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में चलेगा. वैन में लगी LED स्क्रीन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार और लाभार्थियों की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आसानी से समझाई जाएगी. मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाएगा. अभियान में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित 13 विभागों की योजनाएं शामिल हैं. हर रथ में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे. जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने कहा कि अभियान की निगरानी के लिए सीईओ जिला परिषद को नोडल अधिकारी बनाया गया है.

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