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गांव-गांव तक सरकार की पहुंच: 'ग्राम रथ अभियान' से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

बूंदी में ग्राम रथ को रवाना करते जनप्रति​निधि व अधिकारी ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी/झुंझुनू: राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में ‘ग्राम रथ अभियान’ की शुरुआत की गई है. इस अभियान के तहत LED मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी. बूंदी और झुंझुनू जिलों में इस अभियान का शुभारंभ हो चुका है, जहां जिला कलेक्टरों व अन्य गणमान्य लोगों ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बूंदी में पूर्व विधायक अशोक डोगरा, जिला महामंत्री संजय लाठी एवं जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने ग्राम रथ की पूजा अर्चना कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कलेक्टर यादव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों में LED मोबाइल वैन 'ग्राम रथ' से सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. अभियान के तहत हर दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में रथ पहुंचेगा. साथ ही चयनित पंचायतों में संध्या चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका समाधान किया जाएगा. एलईडी स्क्रीन पर योजनाओं से जुड़े वीडियो दिखाए जाएंगे, जिससे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी. भाजपा जिला महामंत्री संजय लाठी ने कहा कि इससे ग्रामीणों को एक ही जगह अलग-अलग योजनाओं की जानकारी मिलेगी. पढ़ें: भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ: प्रचार रथ पर होगी सवारी, डोर-टू-डोर पहुंचेगी उपलब्धियों की बयार