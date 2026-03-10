ETV Bharat / state

धमतरी में चना खरीदी 31 मई तक, अब तक 5 हजार मीट्रिक टन चना का पंजीयन

धमतरी कलेक्टर ने कहा कि यदि किसानों को चना खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन में कोई भी समस्या आ रही हो तो बेझिझक हमें बताएं.

GRAM PROCUREMENT
चना खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 10, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समाप्ति के बाद अब रबी सीजन में दलहन तिलहन की उपज खरीदी की जा रही है. 1 मार्च से प्रदेशभर में किसानों से चना खरीदी शुरू हो चुकी है, जो 31 मई तक चलेगी. किसान इस दौरान समर्थन मूल्य पर अपना चना बेच सकेंगे. जिले में 11 सोसायटी में चना खरीदी की जा रही है, अब तक 4 हजार से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

9 मार्च तक 4 हजार किसानों का पंजीयन

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि किसानों से चना खरीदी 31 मई तक की जाएगी. इस बार पीएम आशा के तहत चना, सरसों और अन्य दलहन तिलहन फसलों को खरीदी होनी है. अब तक 4 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. 5 हजार मीट्रिक टन चना का पंजीयन हो चुका है.

धमतरी में चना खरीदी के बारे में बताते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

11 सोसायटी में चना खरीदी के लिए पंजीयन

कलेक्टर ने कहा कि अभी 3 महीने तक कोई भी पंजीयन कर सकता है. कृषकों से आग्रह है कि 11 सोसाइटी में पंजीयन किया जा रहा है. किसान अपने नजदीकी सोसाइटी में जाकर पता कर पंजीयन करवा सकते हैं. जिले में कुल 11 खरीदी केंद्र हैं. जहां किसान संपर्क कर सकते हैं.

कलेक्टर की किसानों से अपील

कलेक्टर ने कहा कि किसानों को चना खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन में यदि कोई समस्या आ रही है तो बताएं, हमारी टीम कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी और बाकी जो टीम उसी में लगी हुई है. कलेक्टर ने कहा कि जो किसान चना और सरसों एमएसपी रेट पर बेचना चाहते हैं वो सीधे प्रशासन से संपर्क करें.

GRAM PROCUREMENT
धमतरी में 1 मार्च से शुरू हुई चना खरीदी, 31 मई तक चलेगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

रबी फसल के लिए 4 गोडाउन

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि एनसीसीआर को 4 बड़े-बड़े गोडाउन बनाने के लिए प्रपोजल भेजा गया है. जहां पर रबी सीजन के फसलों को स्टोर किया जाएगा. चार समिति में ढाई-ढाई हजार मीट्रिक टन का स्टोरेज गोडाउन का प्रपोजल भेजा गया है.

सीएम विष्णुदेव देव और जापान के राजनीतिक मामलों के मंत्री नोरियाकी आबे की मुलाकात
डिजिटल जनगणना की तैयारी शुरू, ढाई हजार शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी, 33 बिंदुओं पर जुटाएंगे जानकारी
धमतरी में सिंधी समाज का अनोखा आयोजन, 20 साल तक साथ रही सास बहू का सम्मान

TAGGED:

DHAMTARI
GRAM PROCUREMENT IN DHAMTARI
चना खरीदी
धमतरी
GRAM PROCUREMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.