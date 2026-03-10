धमतरी में चना खरीदी 31 मई तक, अब तक 5 हजार मीट्रिक टन चना का पंजीयन
धमतरी कलेक्टर ने कहा कि यदि किसानों को चना खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन में कोई भी समस्या आ रही हो तो बेझिझक हमें बताएं.
धमतरी: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समाप्ति के बाद अब रबी सीजन में दलहन तिलहन की उपज खरीदी की जा रही है. 1 मार्च से प्रदेशभर में किसानों से चना खरीदी शुरू हो चुकी है, जो 31 मई तक चलेगी. किसान इस दौरान समर्थन मूल्य पर अपना चना बेच सकेंगे. जिले में 11 सोसायटी में चना खरीदी की जा रही है, अब तक 4 हजार से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.
9 मार्च तक 4 हजार किसानों का पंजीयन
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि किसानों से चना खरीदी 31 मई तक की जाएगी. इस बार पीएम आशा के तहत चना, सरसों और अन्य दलहन तिलहन फसलों को खरीदी होनी है. अब तक 4 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. 5 हजार मीट्रिक टन चना का पंजीयन हो चुका है.
11 सोसायटी में चना खरीदी के लिए पंजीयन
कलेक्टर ने कहा कि अभी 3 महीने तक कोई भी पंजीयन कर सकता है. कृषकों से आग्रह है कि 11 सोसाइटी में पंजीयन किया जा रहा है. किसान अपने नजदीकी सोसाइटी में जाकर पता कर पंजीयन करवा सकते हैं. जिले में कुल 11 खरीदी केंद्र हैं. जहां किसान संपर्क कर सकते हैं.
कलेक्टर की किसानों से अपील
कलेक्टर ने कहा कि किसानों को चना खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन में यदि कोई समस्या आ रही है तो बताएं, हमारी टीम कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी और बाकी जो टीम उसी में लगी हुई है. कलेक्टर ने कहा कि जो किसान चना और सरसों एमएसपी रेट पर बेचना चाहते हैं वो सीधे प्रशासन से संपर्क करें.
रबी फसल के लिए 4 गोडाउन
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि एनसीसीआर को 4 बड़े-बड़े गोडाउन बनाने के लिए प्रपोजल भेजा गया है. जहां पर रबी सीजन के फसलों को स्टोर किया जाएगा. चार समिति में ढाई-ढाई हजार मीट्रिक टन का स्टोरेज गोडाउन का प्रपोजल भेजा गया है.