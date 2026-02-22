ETV Bharat / state

ग्राम प्रधान के बेटे की दबंगई; साथियों संग मिलकर गरीब परिवार को पीटा, झोपड़ी फूंकी

DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर FIR दर्ज है.

साथियों के साथ गरीब परिवार को पीटा.
साथियों के साथ गरीब परिवार को पीटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 10:18 AM IST

2 Min Read
कानपुर: रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दबंगों ने दलित की झोपड़ी फूंक दी. दर्जन भर दबंगों ने मिलकर परिवार के साथ मारपीट की. घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का CHC में इलाज कराया. घटना सजेती थाना क्षेत्र में मढ़ा गांव की है.

DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि यह घटना मढ़ा गांव की है. शनिवार शाम लगभग 3 से 4 बजे के बीच सरगांव के अभय सिंह यादव और मन्नू लाल के ट्रैक्टरों के बीच रास्ते में मामूली टक्कर हुई थी. इसे लेकर दिन में विवाद हुआ था. यूपी 112 की पुलिस ने तब दोनों का समझौता करा दिया था.

DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat)

DCP ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे अभय सिंह यादव अपने साथियों के साथ फिर से वहां पहुंचे और दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की. इस संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार घाटमपुर CHC में कराया जा रहा है. पीड़ितों ने दबंगों पर उनकी झोपड़ी में आग लगाने का भी आरोप लगाया है.

पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पीड़ित पक्ष की तहरीर पर FIR दर्ज की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात है. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं.

क्या था विवाद का कारण: विवाद की शुरुआत ट्रैक्टर निकालने जैसी छोटी सी बात को लेकर हुई थी. ग्राम प्रधान के बेटे अभय सिंह यादव ने दोबारा मढ़ा गांव पहुंचकर अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को घेर लिया. लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से दबंगों ने गरीब परिवार पर हमला बोल दिया.

इस हमले में परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर गड़ासे और डंडों से हमला किया. इतना ही नहीं दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने घर के बाहर बनी झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया.

चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण इकट्ठा हुए, तब आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए घाटमपुर CHC भेजा.

