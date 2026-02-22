ETV Bharat / state

ग्राम प्रधान के बेटे की दबंगई; साथियों संग मिलकर गरीब परिवार को पीटा, झोपड़ी फूंकी

साथियों के साथ गरीब परिवार को पीटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दबंगों ने दलित की झोपड़ी फूंक दी. दर्जन भर दबंगों ने मिलकर परिवार के साथ मारपीट की. घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का CHC में इलाज कराया. घटना सजेती थाना क्षेत्र में मढ़ा गांव की है. DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि यह घटना मढ़ा गांव की है. शनिवार शाम लगभग 3 से 4 बजे के बीच सरगांव के अभय सिंह यादव और मन्नू लाल के ट्रैक्टरों के बीच रास्ते में मामूली टक्कर हुई थी. इसे लेकर दिन में विवाद हुआ था. यूपी 112 की पुलिस ने तब दोनों का समझौता करा दिया था. DCP साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat) DCP ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे अभय सिंह यादव अपने साथियों के साथ फिर से वहां पहुंचे और दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की. इस संघर्ष में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार घाटमपुर CHC में कराया जा रहा है. पीड़ितों ने दबंगों पर उनकी झोपड़ी में आग लगाने का भी आरोप लगाया है.