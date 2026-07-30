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लातेहार में संदिग्ध अवस्था में मिला ग्राम प्रधान का शव, जांच में जुटी पुलिस

लातेहार: लातेहार जिला मुख्यालय के मेन रोड में गुरुवार को गारू प्रखंड के कबरी गांव के ग्राम प्रधान राजेंद्र उरांव का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

दरअसल, गुरुवार को कुछ लोगों ने सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बेसुध पड़ा हुआ देखा. बाद में जब कुछ लोगों ने पास जाकर देखा तो पाया की वह मृत है. इसके बाद घटना की जानकारी तत्काल लातेहार पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा करते हुए उसे कब्जे में ले लिया. वहीं मृतक की पहचान करते हुए मामले की सूचना उनके परिजनों को दी गई.

हालांकि ग्राम प्रधान की मौत कैसे हुई इसकी जांच चल रही है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यक्ति को नशे की हालत में देखा गया था. स्थानीय लोगों ने संभावना जताई है कि नशे की हालत में ही गिरने से या फिर चोट लगने से उनकी मौत हुई होगी. इधर, मृतक ग्राम प्रधान के गांव वालों ने बताया कि यह बुधवार को ही अपने घर से निकले थे. गुरुवार को गांव में सूचना आई की ग्राम प्रधान की मौत हो गई है.

मामले में चल रही है जांच: थाना प्रभारी

इधर, इस संबंध में लातेहार थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि मेन रोड में एक दुकान के पास अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. बाद में मृतक की पहचान ग्राम प्रधान राजेंद्र उरांव के रूप में हुई. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद काफी हद तक मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा.