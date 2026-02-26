ETV Bharat / state

डिजिटल हो रही यूपी की ग्राम पंचायतें, 170 ग्राम पंचायतों में DAC ने शुरू कर दिया काम, जानें क्या-क्या हैं सुविधाएं

अब तक 170 ग्राम पंचायतों में डिजिटल एक्सेस कमेटी गठित. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'समृद्ध ग्राम पंचायत डेवलप की जा रही हैं. भारतनेट के ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए इन पंचायतों को डिजिटल हब में बदला जा रहा है.

इन समृद्ध ग्राम पंचायतों में एक डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) का गठन सम्बंधित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया जा रहा है. समिति में सम्बंधित ग्राम सचिव, स्कूल के अध्यापक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत नेट उद्यमी को सदस्य बनाया जा रहा है.

अपर महानिदेशक उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए अरुण कुमार ने बताया कि यह समिति जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीणों को टेली-मेडिसिन (ई-संजीवनी), स्मार्ट शिक्षा, ई-गवर्नेस (आय जाति प्रमाण पत्र, खतौनी), और कृषि (मौसम और फसल की जानकारी) से जुड़ी इंटरनेट आधारित सेवाओं का पूरा लाभ मिलेगा.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 48 जिलों में 277 'समृद्ध ग्राम पंचायतों का विकास किया जा रहा है. इनमें से अभी तक 170 ग्राम पंचायतों में डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) का गठन किया जा चुका है. अन्य ग्राम पंचायतो में भी गठन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जल्द किया जाएगा.

डिजिटल एक्सेस कमेटी समृद्ध ग्राम पंचायतों में स्थापित सार्वजनिक FTTH कनेक्शनों में समुचित डिजिटल उपकरणों (जैसे कंप्यूटर, मॉडेम, लैपटॉप, टेबलेट, मोबाइल, डिजिटल हस्ताक्षर) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.

इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से कनेक्शनों के शुल्क भुगतान के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगी. इसमें ग्राम पंचायत कार्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित कनेक्शन शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग ने प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया है, जो सम्बंधित डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) से समन्वय कर दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनश्चित करेंगे.

अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि दूरसंचार सेवाओं की अधिकतम उपलब्धता और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब हमारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुरक्षित रहे.