डिजिटल हो रही यूपी की ग्राम पंचायतें, 170 ग्राम पंचायतों में DAC ने शुरू कर दिया काम, जानें क्या-क्या हैं सुविधाएं
दूरसंचार विभाग की पहल पर भारतनेट के ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए पंचायतों को डिजिटल हब में बदला जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 11:40 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'समृद्ध ग्राम पंचायत डेवलप की जा रही हैं. भारतनेट के ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए इन पंचायतों को डिजिटल हब में बदला जा रहा है.
इन समृद्ध ग्राम पंचायतों में एक डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) का गठन सम्बंधित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया जा रहा है. समिति में सम्बंधित ग्राम सचिव, स्कूल के अध्यापक, प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत नेट उद्यमी को सदस्य बनाया जा रहा है.
अपर महानिदेशक उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए अरुण कुमार ने बताया कि यह समिति जमीनी स्तर पर यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीणों को टेली-मेडिसिन (ई-संजीवनी), स्मार्ट शिक्षा, ई-गवर्नेस (आय जाति प्रमाण पत्र, खतौनी), और कृषि (मौसम और फसल की जानकारी) से जुड़ी इंटरनेट आधारित सेवाओं का पूरा लाभ मिलेगा.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 48 जिलों में 277 'समृद्ध ग्राम पंचायतों का विकास किया जा रहा है. इनमें से अभी तक 170 ग्राम पंचायतों में डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) का गठन किया जा चुका है. अन्य ग्राम पंचायतो में भी गठन जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जल्द किया जाएगा.
डिजिटल एक्सेस कमेटी समृद्ध ग्राम पंचायतों में स्थापित सार्वजनिक FTTH कनेक्शनों में समुचित डिजिटल उपकरणों (जैसे कंप्यूटर, मॉडेम, लैपटॉप, टेबलेट, मोबाइल, डिजिटल हस्ताक्षर) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी.
इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से कनेक्शनों के शुल्क भुगतान के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगी. इसमें ग्राम पंचायत कार्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्थापित कनेक्शन शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि दूरसंचार विभाग ने प्रत्येक जिले के लिए एक नोडल अफसर भी नियुक्त किया है, जो सम्बंधित डिजिटल एक्सेस कमेटी (DAC) से समन्वय कर दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनश्चित करेंगे.
अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि दूरसंचार सेवाओं की अधिकतम उपलब्धता और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब हमारा भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुरक्षित रहे.
सड़क निर्माण या पाइपलाइन बिछाने जैसी बिना को ऑर्डिनेशन के होने वाली खोदाई से ऑप्टिकल फाइबर केबल के कटने का खतरा रहता है. इससे जनता को भारी असुविधा होती है.
दूरसंचार सेवाओं की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पीएम गति शक्ति विजन के तहत, दूरसंचार विभाग की तरफ से 'कॉल बिफोर यू डिग' मोबाइल ऐप (https://chud.gov.in/) का संचालन किया जा रहा है, जो खोदाई करने वाली एजेंसियों और भूमिगत संपत्तियों के मालिकों को एक मंच पर लाता है.
CBuD ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है.
उन्होंने बताया कि कॉल बिफोर यू डिग ऐप के माध्यम से खुदाई शुरू करने से पहले सम्बंधित एजेंसियां ऐप पर जानकारी देती हैं. इससे पहले से बिछाई ऑप्टिकल फाइबर केबल के नोडल अफसर को तत्काल अलर्ट मिल जाता है.
इसमें उपलब्ध 'क्लिक-टू-कॉल' फीचर से दोनों पक्षों में सीधा संपर्क होता है, जिससे केबल कटने की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. CBuD के उपयोग से नेटवर्क आउटेज और कॉल ड्रॉप की समस्या में भारी कमी आ रही है. जिससे आम जनता को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्राप्त हो रही हैं.
उन्होंने सभी सरकारी व निजी खोदाई एजेंसियों से अपील किया कि वे CBuD ऐप का उपयोग अपनी कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाएं, जिससे खुदाई के समय ऑप्टिकल फाइबर केबल के छतिग्रस्त होने की संभावना कम से कम हो सके.
