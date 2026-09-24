ग्राम पंचायतों की आरक्षण लॉटरी 2026: चूरू, डीडवाना कुचामन और खेतड़ी–बबाई में अब ये सीटें आरक्षित
पंचायत समिति चूरू की 32 ग्राम पंचायतों में 18 ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं.
Published : September 24, 2026 at 7:26 PM IST
चूरू/डीडवाना कुचामन/झुंझुनू: पंचायत समितियों की आरक्षण लॉटरी में 'गांव की सरकार' की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई है. गुरुवार को चूरू, डीडवाना कुचामन और झुंझुनू के खेतड़ी व बबाई में बच्चों ने आरक्षण लॉटरी निकाली. चूरू पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में से 18 ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं. वहीं डीडवाना-कुचामन जिले की 9 पंचायत समितियों के लिए भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई.
गुरुवार को चूरू पंचायत समिति सभागार में पंचायत चूरू और पंचायत समिति उत्तर की ग्राम पंचायतो में सरपंच और पंच पदों को लेकर उपखंड मजिस्ट्रेट धीरज झाझड़िया की उपस्थिति में छोटे-छोटे स्कूली बच्चो ने लॉटरी निकाल आरक्षण निर्धारित किया. पंचायत समिति चूरू की 32 ग्राम पंचायतों में 18 ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं. वहीं 6 ग्राम पंचायत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है. 8 ग्राम पंचायत एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है. पंचायत समिति उत्तर की 29 ग्राम पंचायत के लिए 16 ग्राम पंचायत सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई, तो 6 ग्राम पंचायत ओबीसी और 7 ग्राम पंचायत एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है.
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चूरू पंचायत:
- बिनासर–सामान्य
- सहजूसर–सामान्य महिला
- कड़वासर–सामान्य
- ढाढ़र–सामान्य
- लालासर बनीरोतान– एससी
- बूंटिया–सामान्य महिला
- भामसी–सामान्य
- खासोली–सामान्य,
- सातडा–ओबीसी
- देपालसर–ओबीसी
- थैलासर–सामान्य
- श्योपुरा–ओबीसी महिला
- सहनाली छोटी–सामान्य महिला
- मोलीसर बड़ा–सामान्य
- दूधवाखारा–ओबीसी
- लाखाऊ–सामान्य महिला
- सिरसला–सामान्य महिला
- लोहसना बड़ा–सामान्य महिला
- घाघू–ओबीसी महिला
- दांदु–सामान्य
- राणासर–ओबीसी महिला
- बाढ़की–एससी महिला
- बरडादास–एससी महिला
- गिनडी पट्टा राजपुरा–सामान्य
- लादडिया–एससी
- लोहसना छोटा बॉस ढाकान–एससी महिला
- मेघसर–सामान्य महिला
- सहनाली बड़ी–एससी महिला
- शोदानपुरा–सामान्य महिला
- रामसरा–एससी
- सिरसली–सामान्य महिला
- ऊंटवालिया–एससी
चूरू उत्तर पंचायत:
- खंडवा पट्टा चूरू–सामान्य
- रिबिया–ओबीसी
- खिवासर–एससी महिला
- चलकोई बनीरोतान–सामान्य महिला
- झारिया–ओबीसी महिला
- असल खेड़ी–सामान्य
- जोड़ी पट्टा सात्यु–सामान्य महिला
- कोटवाद ताल–सामान्य
- जसरासर–सामान्य महिला
- पिथिसर–ओबीसी
- बालरासर आथूना–सामान्य महिला
- नाकरासर–सामान्य
- ढाढ़रिया बनीरोतान–एससी
- जासासर–सामान्य महिला
- घंटेल–सामान्य
- इंद्रपुरा–सामान्य महिला
- रायपुरिया–ओबीसी महिला
- दुधवा मीठा–सामान्य
- सोमासी–सामान्य
- बिकासी–एससी महिला
- धिरासर चारनान–एससी महिला
- धोधलिया–एससी
- जसरासर बॉस–ओबीसी महिला
- कुनसीसर–सामान्य महिला
- महरावन्सर–सामान्य महिला
- पोटी–ओबीसी
- रामपुरा बॉस जसरासर–सामान्य
- रीडखला–एससी
- भेरुसर–एससी
खेतड़ी-बबाई पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में आरक्षण लॉटरी जारी: खेतड़ी पंचायत समिति में आरक्षण: एससी सामान्य वर्ग में देवता, दलोता, ढाणी बाढान, एससी महिला में किशनपुरा, बांसियाल आरक्षित हुए. ओबीसी सामान्य में बांकोटी, मानोता कलां, नालपुर, जबकि ओबीसी महिला में तातीजा, गोविंददासपुरा, डाडा फतेहपुरा शामिल हैं. सामान्य महिला वर्ग में दुधवा, मानोता जाटान, टीबा, नानूवाली बावड़ी, रंवा, बीलवा, मेंहाडा जाटूवास, त्योन्दा, शिमला, राजोता तथा सामान्य पुरुष वर्ग में मान्दरी, ठाठवाडी, बसई, जसरापुर, नांगलिया गुर्जरवास, खरखड़ा, गोठड़ा, गोरीर ग्राम पंचायतें आरक्षित हुई. वहीं लोयल ग्राम पंचायत एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई.
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बबाई पंचायत समिति में आरक्षण: बबाई पंचायत समिति में संजय नगर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ. एससी सामान्य में सेफरागुवार तथा एससी महिला में चिचडौली का आरक्षण हुआ. ओबीसी वर्ग में बडाऊ, भिटेरा, बबाई तथा ओबीसी महिला वर्ग में कृष्ण नगर, कांकरिया शामिल हैं. सामान्य वर्ग में नौरंगपुरा, काली पहाड़ी, रामकुमारपुरा, बाडलवास, गाडराटा, सिहोड़, रामनगर, नंगलीसलेदीसिंह तथा सामान्य महिला वर्ग में बेसरडा, गुनिचा, दलेलपुरा, कालोटा, रसूलपुर, हरडिया, माधोगढ़, श्री अशोक नगर, विजय नगर, पपूरना ग्राम पंचायतों का आरक्षण हुआ.
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डीडवाना-कुचामन की 9 पंचायत समितियों की 298 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण: डीडवाना-कुचामन जिले की 9 पंचायत समितियों की 298 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया आज पूरी की गई. जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा के निर्देश पर अलग–अलग उपखंड अधिकारी कार्यालयों में आज ग्रामीण क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई. इस दौरान जिले की डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, मकराना, परबतसर, मौलासर, नावां, इटावा-बामणिया तथा पीलवा पंचायत समितियों की 298 ग्राम पंचायतों तथा उनके 3096 वार्डों का आरक्षण निर्धारित किया गया. इसके तहत निर्धारित कोटे के मुताबिक ओबीसी, एससी तथा महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई.