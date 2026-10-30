ETV Bharat / state

अमेठी : पीएम आवास योजना में लापरवाही करना पड़ा भारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: जनपद में सरकारी योजनाओं के कार्य में लापरवाही बरतने पर जामो ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी राम कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखाई. साथ ही, IGRS शिकायतों के निराकरण में भ्रामक और गलत जानकारी दी है. इसके अलावा, परिवार रजिस्टर के रखरखाव में भी अनियमितता बरती है.

जिला पंचायत राज अधिकारी ने सस्पेंड की कार्रवाई करते हुए उन्हें शुकुल बाजार ब्लॉक कार्यालय अटैच कर दिया है. इस मामले की जांच सहायक विकास अधिकारी शुकुल बाजार को सौंपी है. इस संबंध में जिला पंचायत कार्यालय की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि काम में लापरवाही करने, गलत जानकारी देने, अधिकारियों का आदेश न मानने और अनियमितताओं समेत अन्य कारणों से यह कार्रवाई की गई है.