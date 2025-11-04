ETV Bharat / state

उत्तरकाशी: शादी में शराब परोसी तो ₹51 हजार का जुर्माना, पूरा गांव करेगा बहिष्कार, परिवार होगा बैन

उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत लोदाड़ा ने शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, शराब परोसने पर यहां बहिष्कार भी हो सकता है

Uttarkashi wine ban
शराब पर प्रतिबंध के लिए बैठक करते लोदाड़ा ग्राम सभा के लोग (Photo courtesy- Village resident Lodara)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
उत्तरकाशी: देवभूमि के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते शराब के चलन को रोकने के लिए अब ग्रामीणों ने खुद ही कमर कसनी शुरू कर दी है. इसके तहत उत्तरकाशी के विकासखंड डुंडा के लोदाड़ा गांव के ग्रामीणों ने नशामुक्त अभियान के तहत आम बैठक कर एक नई पहल शुरू की है.

उत्तरकाशी के गांव में नहीं परोसी जाएगी शराब: ग्राम प्रधान कविता बुटोला सहित अन्य लोगों ने निर्णय लिया कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने वालों पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं इसके बाद भी अगर कोई ग्रामीण नियमों को नहीं मानता है, तो उसका पूरा गांव बहिष्कार करेगा. जनपद के लोदाड़ा की ग्राम प्रधान कविता बुटोला, महिला मंगल दल और युवा मंगल दल व ग्रामीणों ने शराब प्रतिबंध को लेकर एक बैठक आयोजित की. बैठक में तय किया गया कि शादी विवाह, चूड़ाकर्म संस्कार आदि कार्यक्रमों में शराब नहीं परोसी जाएगी. बैठक में इन समारोह में शराब परोसने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया.

Uttarkashi wine ban
शादी ब्याह में शराब परोसने वाले पर जुर्माना लगेगा (Photo courtesy- Village resident Lodara)

सार्वजनिक समारोहों में शराब परोसी तो लगेगा 51 हजार का जुर्माना: प्रधान कविता बुटोला ने कहा कि-

अगर किसी भी परिवार के यहां विवाह और चूड़ाक्रम संस्कार कार्यक्रम में शराब के सेवन की शिकायत मिली, तो उसके कार्यक्रम में कोई भी ग्रामवासी शमिल नहीं होगा. इसके साथ परिवार पर 51 हजार रुपये जुर्माना दंड के तौर पर लगेगा. ऐसे परिवार का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. वहीं दंडित परिवार भी ग्राम वासियों के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का अधिकारी नहीं होगा.
- कविता बुटोला, ग्राम प्रधान, लोदाड़ा -

बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं ग्रामीण: ग्रामीणों का कहना है कि लोग अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी भय में है कि यदि शराब का चलन इसी तरह से चलता रहा, तो बच्चे आगे कैसे बढ़ सकेंगे. युवा रोजगार की बजाए नशे की जद में आकर अपराध के दलदल में फंस जाएंगे.

Uttarkashi wine ban
उत्तरकाशी की लोदाड़ ग्राम पंचायत में शराब पर बैन (Photo courtesy- Village resident Lodara)

शराब के कारण होते रहते थे विवाद: लोगों का कहना है कि पूर्व में गांव में हुए शादी समारोह में जब-जब भी लोगों को शराब परोसी गई, तब ही अक्सर लोगों में लड़ाई-झगड़े हुए हैं. इसकी वजह से लोगों में डर का माहौल भी बन गया है. वहीं लोग अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर भी खौफ में हैं कि यदि शराब का चलन इसी तरह से चलता रहा तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा. इसके लिए गांव के हित को देखते हुए यहां निर्णय लिया गया है.

बैठक में ये लोग रहे मौजूद: इस मौके पर ग्राम प्रधान कविता बुटोला, लीला सिंह अग्रवाल, कृष्णा राणा, रमेश बुटोला, कुंवर सिंह कुड़ियाल, नत्थी सिंह अग्रवाल, ओंकार सिंह पंवार, सोहन बुटोला, कीर्ति अग्रवाल, सुशील बुटोला, मुकेश बिष्ट, दलबीर राणा, भूपेन्द्र बुटोला, कोमल राणा, सोबन पंवार, प्रवेश राणा, राजेन्द्र पंवार, गंभीर चौहान आदि मौजूद रहे.
