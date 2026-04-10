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ग्राम 2026: खेती-बाड़ी से जुड़ी योजनाओं के प्रचार के लिए 15 अप्रेल से पंचायत स्तर पर रथ भेजेगी भजनलाल सरकार

जयपुर : प्रदेश सरकार किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रेल से ग्राम पंचायत स्तर पर रथ भेजेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता मजबूत होगा तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा. शुक्रवार को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ‘ग्राम 2026’ के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा, राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने को प्रतिबद्ध है. 23 से 25 मई तक होने वाला यह कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा. उन्हें वहां आधुनिक कृषि तकनीकों और वैश्विक कृषि प्रणालियों की जानकारी मिलेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि ‘ग्राम 2026’ ऐसा साझा मंच होगा, जहां किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ आएंगे. कृषि विकास, नवाचार और किसान कल्याण पर सार्थक संवाद करेंगे. इसके माध्यम से किसानों को देश-विदेश के विशेषज्ञों के अनुभव और नई तकनीकों का लाभ मिलेगा. इससे कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष रथ भेजे जाएंगे, जो किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. इन रथों में सुझाव पेटिका भी होगी, जिससे किसान समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे. यह पहल किसानों और सरकार के बीच संवाद मजबूत करेगी. मुख्यमंत्री ने किसानों से वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाने की अपील की. बोले, मृदा परीक्षण के आधार पर खेती करना जरूरी है. उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग पर जोर दिया.