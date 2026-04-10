ETV Bharat / state

ग्राम 2026: खेती-बाड़ी से जुड़ी योजनाओं के प्रचार के लिए 15 अप्रेल से पंचायत स्तर पर रथ भेजेगी भजनलाल सरकार

सरकार का किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रचार पर फोकस.23 मई से ‘ग्राम 2026’ संवाद.

Guests at the curtain raiser of 'Gram 2026'
‘ग्राम 2026’ के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में अतिथि (Photo Courtesy: CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : प्रदेश सरकार किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रेल से ग्राम पंचायत स्तर पर रथ भेजेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता मजबूत होगा तो देश-प्रदेश आगे बढ़ेगा. शुक्रवार को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ‘ग्राम 2026’ के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा, राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने को प्रतिबद्ध है. 23 से 25 मई तक होने वाला यह कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा. उन्हें वहां आधुनिक कृषि तकनीकों और वैश्विक कृषि प्रणालियों की जानकारी मिलेगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि ‘ग्राम 2026’ ऐसा साझा मंच होगा, जहां किसान, वैज्ञानिक, निवेशक और नीति निर्माता एक साथ आएंगे. कृषि विकास, नवाचार और किसान कल्याण पर सार्थक संवाद करेंगे. इसके माध्यम से किसानों को देश-विदेश के विशेषज्ञों के अनुभव और नई तकनीकों का लाभ मिलेगा. इससे कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 15 अप्रैल से ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष रथ भेजे जाएंगे, जो किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे. इन रथों में सुझाव पेटिका भी होगी, जिससे किसान समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे. यह पहल किसानों और सरकार के बीच संवाद मजबूत करेगी. मुख्यमंत्री ने किसानों से वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाने की अपील की. बोले, मृदा परीक्षण के आधार पर खेती करना जरूरी है. उन्होंने रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग पर जोर दिया.

CM and other guests at the event
कार्यक्रम में सीएम व अन्य अतिथि (Photo Courtesy: CMO)

पढ़ें:टोडाभीम में बोले CM- 'चार जातियों' के उत्थान से ही होगा देश और प्रदेश का विकास, जानिए वजह

यह है हमारा लक्ष्य : सीएम ने कहा कि राजस्थान बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ और ग्वार उत्पादन में देश में अग्रणी है. मूंग और मूंगफली में दूसरा तथा सोयाबीन में तीसरा स्थान रखता है. सरकार इन उपलब्धियों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में अब तक 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा चुकी है. जल संग्रहण के लिए हजारों डिग्गियों का निर्माण और हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 12 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा किया है, जबकि मोबाइल वेटरनरी सेवाओं के जरिए लाखों पशुपालकों को लाभ मिला है. दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रति लीटर 5 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए और राज्य की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अतिरिक्त 3000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं. इसे भविष्य में बढ़ाकर 12 हजार रुपए करने का लक्ष्य है.

पढ़ें:चंबल एक्वाडक्ट परियोजना बनी पूर्वी राजस्थान की जीवनरेखा, सीएम बोले- समय पर पूरा हो प्रोजेक्ट

TAGGED:

AGRITECH MEET FROM MAY 23
GRAM 2026 CURTAIN RAISER
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट
GRAM 2026 FROM MAY 23 TO 25
GLOBAL RAJASTHAN AGRITECH MEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.