हरियाणा में अनाज खरीद होगी हाईटेक, नई तकनीक से घोटालों पर लगेगी लगाम, सूरजकुंड में लगेगा फूड मेला

हरियाणा सरकार अपनी नई तकनीक से अनाज खरीद में घोटाले रोकने जा रही है. इसे लेकर फरीदाबाद में राजेश नागर ने बैठक की.

Grain procurement in Haryana will be hi tech
हरियाणा में अनाज खरीद होगी हाईटेक (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 12:37 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 2:13 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा में खाद्य आपूर्ति सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. फरीदाबाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की. साथ ही राशन वितरण से लेकर अनाज खरीद तक कई अहम निर्देश जारी किए. मंत्री नागर ने बैठक के बाद बताया कि विभाग जल्द ही एक उन्नत तकनीक लागू करने जा रहा है, जिससे धान सहित अन्य अनाज खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के घोटाले की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

घोटाले की गुंजाइश होगी खत्म: मंत्री ने बताया कि, "इस नई तकनीक से मंडियों में आने वाला हर एक दाना रियल-टाइम सिस्टम में दर्ज होगा और राज्य में उत्पादित अनाज का डिजिटल रिकॉर्ड अपडेटेड रहेगा. इस सिस्टम से अनाज खरीद की पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगेगी. तकनीक के अपनाने से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा और खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी."

सूरजकुंड में लगेगा फूड मेला (ETV Bharat)

राशन दुकानों पर पारदर्शिता के लिए सख्त निर्देश: बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि उचित दर दुकानों पर राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले डिपो होल्डरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि, "महीने की 10 तारीख तक सभी डिपो पर राशन वितरण पूरा होना चाहिए. इसके साथ ही स्टॉक की जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट लिखी होनी चाहिए." मंत्री नागर ने सभी राशन दुकानों पर उनके नाम का बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया.

सीसीटीवी, बारकोड और पीओएस मशीनों से होगी मॉनिटरिंग मजबूत: मंत्री नागर ने अनाज मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, अनाज की बोरियों पर बारकोड लगाने और खरीद प्रक्रिया में पीओएस मशीनें लागू करने पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की.उन्होंने कहा कि, "इस सिस्टम से अनाज की ट्रैकिंग आसान होगी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा."

समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करना प्राथमिकता: मंत्री ने कहा कि, "शिकायतों के बावजूद यहां-वहां राशन देर से पहुंच रहा है, जो अस्वीकार्य है." उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि समय पर राशन पहुंचाने में कोई भी लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. चावल मिलों की स्टेटस रिपोर्ट और फिजिकल वेरिफिकेशन को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए.

सूरजकुंड में लगेगा फूड मेला: इसके साथ ही मंत्री राजेश नागर ने बताया कि, "आने वाले समय में सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के प्रांगण में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक भव्य फूड मेला आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. विभाग राज्य में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने में जुटा है और सभी अधिकारी जनता की सेवा करने के मूल मंत्र के साथ काम करें."

नई तकनीक और सख्त निगरानी व्यवस्था के साथ हरियाणा सरकार अनाज खरीद और राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के मिशन में तेजी से आगे बढ़ रही है.

Last Updated : November 19, 2025 at 2:13 PM IST

