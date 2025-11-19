ETV Bharat / state

हरियाणा में अनाज खरीद होगी हाईटेक, नई तकनीक से घोटालों पर लगेगी लगाम, सूरजकुंड में लगेगा फूड मेला

हरियाणा में अनाज खरीद होगी हाईटेक ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा में खाद्य आपूर्ति सिस्टम को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. फरीदाबाद में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की. साथ ही राशन वितरण से लेकर अनाज खरीद तक कई अहम निर्देश जारी किए. मंत्री नागर ने बैठक के बाद बताया कि विभाग जल्द ही एक उन्नत तकनीक लागू करने जा रहा है, जिससे धान सहित अन्य अनाज खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के घोटाले की आशंका पूरी तरह खत्म हो जाएगी. घोटाले की गुंजाइश होगी खत्म: मंत्री ने बताया कि, "इस नई तकनीक से मंडियों में आने वाला हर एक दाना रियल-टाइम सिस्टम में दर्ज होगा और राज्य में उत्पादित अनाज का डिजिटल रिकॉर्ड अपडेटेड रहेगा. इस सिस्टम से अनाज खरीद की पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगेगी. तकनीक के अपनाने से किसानों को भी सीधा लाभ मिलेगा और खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी." सूरजकुंड में लगेगा फूड मेला (ETV Bharat) राशन दुकानों पर पारदर्शिता के लिए सख्त निर्देश: बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि उचित दर दुकानों पर राशन वितरण में लापरवाही बरतने वाले डिपो होल्डरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि, "महीने की 10 तारीख तक सभी डिपो पर राशन वितरण पूरा होना चाहिए. इसके साथ ही स्टॉक की जानकारी बोर्ड पर स्पष्ट लिखी होनी चाहिए." मंत्री नागर ने सभी राशन दुकानों पर उनके नाम का बोर्ड लगाने का निर्देश भी दिया.