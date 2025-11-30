ETV Bharat / state

दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या; वशीकरण का जाल, पैसे का लालच और मर्डर, आरोपी गिरफ्तार

दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: जिले के शिवली थाना क्षेत्र में 24 नवंबर 2025 को हुई गल्ला व्यापारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. यह मर्डर युवक के दोस्त ने ही किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है. हत्या की वजह पैसों का लेन-देन है. दोनों शराब के नश में थे और नशे में ही पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया था. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि 24 नवंबर को शिवली थाना क्षेत्र के अरशदपुर गांव निवासी गल्ला कारोबारी राजा बाबू (22) का शव भेवान में एक मजार के पास मिला था. पुलिस को पहले लगा कि यह सुसाइड का केस है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का केस है. पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) पिता ने लगाया था आरोप: मृतक राजाबाबू के पिता संतराम ने बिहारीपुर गांव निवासी नीलू पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि नीलू ही वह व्यक्ति था, जिसने राजा बाबू को अंतिम बार फोन करके बुलाया था. एसपी श्रद्धा पांडेय ने बताया कि पिता की तहरीर के बाद जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने एक ही साथ ठेके से शराब खरीदा था. इसके बाद आरोपी नीलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.