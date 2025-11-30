दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या; वशीकरण का जाल, पैसे का लालच और मर्डर, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि 24 नवंबर को शिवली थाना क्षेत्र के अरशदपुर गांव निवासी राजा बाबू का शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 5:28 PM IST
कानपुर देहात: जिले के शिवली थाना क्षेत्र में 24 नवंबर 2025 को हुई गल्ला व्यापारी की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. यह मर्डर युवक के दोस्त ने ही किया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है. हत्या की वजह पैसों का लेन-देन है. दोनों शराब के नश में थे और नशे में ही पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया था.
पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडेय ने बताया कि 24 नवंबर को शिवली थाना क्षेत्र के अरशदपुर गांव निवासी गल्ला कारोबारी राजा बाबू (22) का शव भेवान में एक मजार के पास मिला था. पुलिस को पहले लगा कि यह सुसाइड का केस है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर का केस है.
पिता ने लगाया था आरोप: मृतक राजाबाबू के पिता संतराम ने बिहारीपुर गांव निवासी नीलू पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, क्योंकि नीलू ही वह व्यक्ति था, जिसने राजा बाबू को अंतिम बार फोन करके बुलाया था. एसपी श्रद्धा पांडेय ने बताया कि पिता की तहरीर के बाद जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने एक ही साथ ठेके से शराब खरीदा था. इसके बाद आरोपी नीलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
हत्या की जड़ में वशीकरण: पुलिस पूछताछ में नीलू ने बताया कि राजा बाबू की उससे दोस्ती थी. राजा बाबू गांव की रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था. अप्रैल 2025 में उसकी शादी हो गई और वह ससुराल चली गई. नीलू ने बताया कि उसने राजा बाबू को बताया कि वह वशीकरण कराकर लड़की को वापस ला सकता है. तब राजा बाबू ने नीलू को 36 हजार रुपए वशीकरण के लिए दिए.
इसके बाद उस विवाहिता का अपने पति से विवाद हुआ और वह कुछ महीने पहले मायके लौट आई. इससे राजा बाबू को विश्वास हो गया कि अगर वह और अच्छा वशीकरण कराएगा, तो लड़की की शादी टूट जाएगी और उसकी शादी उससे हो जाएगी. इसके बाद नीलू ने राजा बाबू से फिर 6 लाख रुपए की मांग की और कहा कि तगड़ा वशीकरण कराएगा.
खुद ही लिखा सुसाइड नोट: 24 नवंबर को राजा बाबू ने नीलू को फोन किया बताया कि उसने 6 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है. इसके बाद नीलू ने राजा बाबू को मिलने के लिए भेवान बुलाया. नीलू ने उससे शराब, मिठाई और नींबू भी मंगवाए. सैयद बाबा मजार के पीछे नीलू ने राजा बाबू को शराब पिलाई. नशे की हालत में उसने राजा बाबू की हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट तैयार किया फिर चाकू से उसकी हत्या करके शव मजार के पास हो फेंककर फरार हो गया था.
यह भी पढ़ें: बिजनौर में महिला BLO की कार्डियक अरेस्ट से मौत; पति बोला- डायबिटीज की मरीज थीं, बीमार होने पर भी कर रहीं थीं SIR ड्यूटी