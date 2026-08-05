सहारनपुर: मंडी में भीगा सैकड़ों क्विंटल धान, व्यवस्था पर उठे सवाल, किसानों और व्यापारियों में आक्रोश
किसानों ने कहा कि हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बन जाती है और हमें नुकसान झेलना पड़ता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 3:08 PM IST
सहारनपुर : बारिश की वजह से गंगोह कृषि उत्पादन मंडी में बड़ी मात्रा में धान भीगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. बताया गया कि मंडी परिसर में पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से खुले में रखा भारी मात्रा में धान बरसात की जद में आ गया . इससे किसानों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
दरअसल, गंगोह मंडी परिसर में तेज बारिश के कारण हुए जलभराव से खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया. बेबस किसान तिरपाल और अस्थायी साधनों से फसल बचाने में नाकाम रहे, जिससे मंडी प्रशासन की बदइंतजामी के चलते महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई. किसानों ने बताया कि धान की फसल तैयार करने में महीनों की मेहनत लगती है, लेकिन मंडी की लापरवाही के कारण कुछ ही मिनटों की बारिश में उनकी मेहनत पर पानी फिर गया.
किसानों ने कहा कि मंडी में वर्षों से पर्याप्त टीन शेड और पक्के प्लेटफॉर्म की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बन जाती है और किसानों की नुकसान झेलना पड़ता है. उनका कहना है कि यदि मंडी परिसर में पर्याप्त शेड और बेहतर जल निकासी की व्यवस्था होती तो धान को सुरक्षित रखा जा सकता था.
इधर व्यापारियों ने भी मंडी समिति की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. व्यापारी संदीप कुमार, प्रदीप सैनी, रामनिवास और योगेश ने कहा कि मंडी समिति किसानों और व्यापारियों से नियमित रूप से मंडी शुल्क वसूलती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. उनका कहना है कि बारिश में भीगने से धान की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है, जिससे किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है.
किसानों और व्यापारियों ने संयुक्त रूप से मंडी समिति से मांग की है कि मंडी परिसर में पर्याप्त टीन शेड का निर्माण कराया जाए, सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था विकसित की जाए, पक्के प्लेटफॉर्म बनाए जाएं और जल निकासी प्रणाली को मजबूत किया जाए. उनका कहना है कि यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हर बारिश में किसानों की मेहनत और उनकी फसल इसी तरह बर्बाद होती रहेगी.
इस मामले में मंडी सचिव सोहनवीर सिंह का कहना है कि मंडी परिसर काफी बड़ा है. कई जगहों पर टीन शेड भी बने हुए हैं, लेकिन धान और गेहूं के सीजन में अनाज आवक बढ़ जाती है, जिसके चलते किसानों की फसल बरसात में भीगने की संभावना ज्यादा रहती है. अतिरिक्त टीन शेड बनाने की मांग को लेकर शासन को पत्र लिखा गया है.
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