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सहारनपुर: मंडी में भीगा सैकड़ों क्विंटल धान, व्यवस्था पर उठे सवाल, किसानों और व्यापारियों में आक्रोश

मंडी में भीगा धान ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : बारिश की वजह से गंगोह कृषि उत्पादन मंडी में बड़ी मात्रा में धान भीगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. बताया गया कि मंडी परिसर में पर्याप्त टीन शेड, सुरक्षित भंडारण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से खुले में रखा भारी मात्रा में धान बरसात की जद में आ गया . इससे किसानों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. मंडी में भीगा धान (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, गंगोह मंडी परिसर में तेज बारिश के कारण हुए जलभराव से खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया. बेबस किसान तिरपाल और अस्थायी साधनों से फसल बचाने में नाकाम रहे, जिससे मंडी प्रशासन की बदइंतजामी के चलते महीनों की मेहनत मिनटों में बर्बाद हो गई. किसानों ने बताया कि धान की फसल तैयार करने में महीनों की मेहनत लगती है, लेकिन मंडी की लापरवाही के कारण कुछ ही मिनटों की बारिश में उनकी मेहनत पर पानी फिर गया. किसानों ने कहा कि मंडी में वर्षों से पर्याप्त टीन शेड और पक्के प्लेटफॉर्म की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. हर वर्ष बारिश के दौरान यही स्थिति बन जाती है और किसानों की नुकसान झेलना पड़ता है. उनका कहना है कि यदि मंडी परिसर में पर्याप्त शेड और बेहतर जल निकासी की व्यवस्था होती तो धान को सुरक्षित रखा जा सकता था.