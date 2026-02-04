ETV Bharat / state

अब ATM से मिलेंगे अनाज, बिहार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया स्वीकार, जानें पूरा प्रोसेस

एटीएम की तर्ज पर राशन कार्ड धारक एटीएम से अनाज निकाल सकेंगे. मंजूरी मिलते ही ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो जाएगी. पढ़ें खबर

GRAIN ATM IN Bihar
बिहार में ग्रेन एटीएम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 4, 2026 at 5:57 PM IST

रिपोर्ट: आदित्य कुमार झा

पटना : बिहार की राशन व्यवस्था अब तकनीक के जरिए बदलने जा रही है. राज्य में जल्द ही ग्रेन एटीएम से गेहूं और चावल मिलने लगेंगे. इसकी शुरुआत पटना से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी. इसके लागू होने के बाद बिहार देश का चौथा राज्य बन जाएगा, जहां ATM मशीन से राशन मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी.

केंद्र सरकार की योजना : बिहार की खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि भारत सरकार की तरफ से एक पत्र आया था, जिसमें इस योजना को लेकर सहमति मांगी गई थी. बिहार सरकार ने भी अपनी सहमति केंद्र सरकार को भेजी है. यह एक अच्छी पहल है. जैसे ही केंद्र सरकार के तरफ से पायलट प्रोजेक्ट की सहमति मिल जाती है बिहार में ग्रेन एटीएम योजना की शुरुआत हो जाएगी.

"जैसे एटीएम के माध्यम से लोग पैसा निकालते हैं. वैसे ही अब एटीएम के माध्यम से राशन कार्ड धारी अपना अनाज निकाल पाएंगे. इसको इस रूप में कहा जा सकता है कि यह अनाज का एटीएम होगा जो केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है. जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको सही एवं बिना किसी परेशानी के उनका राशन मिल सके यही सरकार की पहल है."- लेसी सिंह, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, बिहार

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

चोरी रोकने का उपाय : लेसी सिंह ने बताया कि सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही नई-नई योजना ला रही है. पोस मशीन जहां पर अंगूठा लगाकर उपभोक्ताओं को अनाज मिलता है उसमें विभाग यह पहल कर रही है कि पोस मशीन के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाया जाएगा. जिसके माध्यम से अनाज को तौला जाएगा.

"कई जगह से बराबर शिकायत आती रहती है कि डीलर कम अनाज देते हैं. डीलर का आरोप रहता है कि गोदाम से उनको कम अनाज मिलता है. इन सभी गड़बड़ियों के कारण डीलर एवं गोदाम में दोनों जगह यह मशीन लगाया जाएगा ताकि खाद्यान्न की चोरी नहीं हो सके. इसकी मॉनिटरिंग हेड क्वार्टर से होगी. राशन कार्ड धारकों को इससे बहुत ज्यादा सहूलियत होगी और उन्हें उचित और सही मात्रा में अनाज मिलेगा."- लेसी सिंह, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, बिहार

लेसी सिंह से खास बातचीत (ETV Bharat)

'हाईटेक हो रहा है विभाग' : लेसी सिंह ने बताया कि बिहार सरकार राज्य के राशन कार्ड धारकों को लेकर बहुत ही गंभीर है. किसी भी तरीके की समस्या ना हो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है. जन वितरण प्रणाली की दुकान को बहुत ही पारदर्शी ढंग से संचालन हो इसके लिए विभाग नई-नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है. ताकि न केवल चोरी की समस्या रुके बल्कि राशन कार्ड धारकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण अनाज मिले.

ग्रेन ATM क्या है? : ग्रेन ATM एक ऑटोमेटेड मशीन है, जो बैंक ATM की तरह काम करती है. इसमें पैसे की जगह अनाज निकलता है. इस मशीन में गेहूं और चावल पहले से स्टोर रहते हैं. लाभुक राशन कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान के जरिए सीधे अनाज ले सकता है.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

ग्रेन ATM के काम करने का तरीका? : राशन कार्ड धारक लाभुक सबसे पहले मशीन में राशन कार्ड या आधार नंबर दर्ज करता है. इसके बाद फिंगरप्रिंट के जरिए पहचान होती है. लाभुक की पहचान होते ही स्क्रीन पर अनाज की मात्रा दिखाई देती है. पुष्टि करते ही मशीन तय मात्रा में अनाज बाहर निकाल देती है. पूरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है.

पटना से होगी शुरुआत : ग्रेन ATM की शुरुआत राजधानी पटना से की जाएगी. पहले चरण में चुनिंदा इलाकों में मशीन लगाई जाएगी. पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर आगे इसे अन्य जिलों में विस्तार देने की योजना है. लेसी सिंह ने बताया कि पटना राजधानी है इसीलिए इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत राजधानी पटना से होगी इसके अलावे धीरे-धीरे राज्य के अन्य जिलों में भी इसको शुरू किया जाएगा.

"लोगों को हर तरीके की सुविधा मिले इसीलिए विभाग दिन प्रतिदिन इसमें और सुधार के साथ काम कर रहा है. पहले से ही विभाग चोरी रोकने के लिए खाद्यान्न की गाड़ी में जीपीएस लगा रखा है, ताकि यह पता चले कि गाड़ी कहां-कहां गई है. जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन जन वितरण प्रणाली के दुकान एवं गोदाम में लग जाएगी तो और ज्यादा पारदर्शी ढंग से कम होगा."- लेसी सिंह, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, बिहार

Leshi Singh Minister
लेसी सिंह, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, बिहार (ETV Bharat)

पारदर्शी होगा सिस्टम : ग्रेन ATM लगाने और संचालन का खर्च राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उठाएंगी. मशीन की सप्लाई और मेंटेनेंस में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा सकता है. सरकार का कहना है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी.

आम लोगों को होगा फायदा : ग्रेन ATM से लाभुक को पूरा राशन मिलेगा. लाइन में खड़े रहने की परेशानी कम होगी. हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे शिकायत और निगरानी आसान होगी.

3 राज्यों में पहले से है ग्रेन ATM : देश में सबसे पहले ओडिशा में ग्रेन ATM की शुरुआत हुई थी. इसके बाद राजस्थान और हरियाणा में भी यह व्यवस्था लागू की गई. इन राज्यों के अनुभव के बाद बिहार में इसे शुरू किया जा रहा है.

