किसानों के बीच ग्राफ्टेड बैगन का क्रेज, जानें क्यों धान गेहूं छोड़कर बैगन के पीछे भाग रहे किसान

शहडोल में किसान बैगन की फसल से कमा रहे बंपर पैसा, कम देख-रेख के साथ डबल मुनाफा दे रहा ग्राफ्टेड बैगन

GRAFTED BRINJAL TREND
किसानों के बीच ग्राफ्टेड बैगन का क्रेज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:40 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 8:58 AM IST

शहडोल : इन दिनों शहडोल जिले में खेती में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, ज्यादातर किसान सब्जियों की खेती करना पसंद कर रहे हैं. पहले जहां धान व गेहूं की खेती नजर आती थी, उन खेतों में आजकल सब्जियां दिखाई देती हैं. खासतौर पर बैंगन का यहां ट्रेंड सा चल पड़ा है. बाजार में बैगन की बढ़ती डिमांड और इसकी आसान खेती भी इस ट्रेंड के पीछे की वजह मानी जा रही है. इसी बीच ग्राफ्टेड बैगन को काफी पसंद किया जा रहा है. इस आर्टिकल में जानें कि आखिर क्या होता है ग्राफ्टेड बैगन और इसे कैसे लगाया जाता है.

बैगन की खेती का ट्रेंड क्यों?

सत्य कुमार एक किसान हैं जो व्यावसायिक स्तर पर भी थोड़ी बहुत सब्जियों की खेती करते हैं, उसमें भी बैगन की फसल लगाना उन्हें बहुत पसंद है और ज्यादातर समय वो बैगन की सब्जियों की खेती करना पसंद भी करते हैं. बैगन की खेती के ट्रेंड पर किसान सत्य कुमार ने कहा, '' इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. हालांकि, इसमें भी रोग और कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन बाकी सब्जियों की अपेक्षा इसमें कम मिलता है, और यह लंबे समय तक फल भी देता है और उत्पादन भी बेहतर होता है. बाजार में इसके दाम भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, इसलिए यह मेरी ही नहीं बल्कि सब्जी उगाने वाले ज्यादातर किसानों की पसंदीदा सब्जियों में से एक है.''

ग्राफ्टेड नर्सरी की बढ़ी डिमांड
ग्राफ्टेड नर्सरी की बढ़ी डिमांड (Etv Bharat)

ग्राफ्टेड नर्सरी की डिमांड

शहडोल जिले के किसान अनिल सिंह कहते हैं, '' पहले मैं ज्यादातर धान या गेहूं की खेती करता था लेकिन धीरे-धीरे खेती का पैटर्न बदला है. कुछ हिस्से में सब्जियों की फसल लगानी शुरू की है. पहले बैगन के बीज खरीद कर लाते थे और फिर नर्सरी तैयार करके तब फसल लगाते थे लेकिन आज का सिस्टम बदल गया है. अब ग्राफ्टेड नर्सरी मंगवाई जाती है और उसे ही खेतों में लगाया जाता है. इसी को ग्राफ्टेड बैगन कहते हैं.''

Shahdol brinjal farming
जानें क्यों शुरू हुआ बैगन की खेती का ट्रेंड? (Etv Bharat)
अनिल सिंह आगे कहते हैं, '' ग्राफ्टेड बैगन का फायदा यह है कि इसमें कीट और रोग भी कम लगता है. इसके अलावा फसल नॉर्मल बैगन की तुलना में ज्यादा उत्पादन देता है.''
brinjal grafting
जानें क्या है ग्राफ्टेड बैगन और ग्राफ्टेड नर्सरी? (Etv Bharat)

क्या है ग्राफ्टेड बैगन और ग्राफ्टेड नर्सरी?

किसान शीतेश जीवन पटेल बताते हैं, '' जब ग्राफ्टेड नर्सरी में जो बैगन की नर्सरी तैयार होती है, उसमें जड़ वाला हिस्सा जंगली बैगन कहलाता है और जो हिस्सा ऊपर की ओर आता है, उसे ही ग्राफ्टेड बैगन कहा जाता है. एक जंगली बैंगन और एक हाइब्रिड बीज की नर्सरी एक साथ डाली जाती है. जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तो उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है. यहां ग्राफ्टिंग का अर्थ है पौधों की दो किस्मों को कलम या जड़ से जोड़कर एक नई नस्ल या पौधा बनाना. यहां जंगली और हाइब्रिड पौधे की ग्राफ्टिंग कर नया पौधा बनाया जाता है.''

सीधे बीज लगाने की जगह ग्राफ्टेड बैगन लगा रहे किसान
सीधे बीज लगाने की जगह ग्राफ्टेड बैगन लगा रहे किसान (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

सीधे बीज लगाने की जगह ग्राफ्टेड बैगन लगा रहे किसान

किसान शीतेश जीवन पटेल आगे कहते हैं, ''ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे को बाद में पॉली हाउस में रखा जाता है, फिर जब वह पौधा धूप सहने लायक हो जाता है तो उसे किसानों को दिया जाता है. किसान अपने खेतों पर इसे लगाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बैगन में ग्राफ्टेड बैगन का ट्रेंड चल रहा है. किसानों को ग्राफ्टेड बैगन से एक अलग ही प्रेम है, और किसानों के बीच में ये बहुत फेमस है. किसान अब बैगन की फसल की नर्सरी नहीं डालना चाहते हैं और सीधे ग्राफ्टेड पौधों को लेना चाहते हैं.''

