रांची में सड़कों की बदलेगाी तस्वीर, रोड ग्रेडिंग सिस्टम लागू, मॉडल कॉरिडोर पर शुरू हुआ काम
रांची नगर निगम में सड़क व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और रख रखाव के लिए शहर के सड़कों को चार श्रेणियों में बांटा गया है.
Published : July 28, 2026 at 1:40 PM IST
रांची: नगर निगम ने शहर की सड़क व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में रोड ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत निगम क्षेत्र की सभी प्रमुख और आंतरिक सड़कों की गुणवत्ता के आधार पर आंकलन किया जा रहा है. इसके साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों को मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी शुरू हो चुका है. नगर निगम का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उन सड़कों को प्राथमिकता देना है, जहां तत्काल मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है.
चार श्रेणियों में होगी निगम की सड़कें
नगर निगम के अनुसार, सभी 53 वार्डों में जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता और संबंधित वार्डों की टीम सड़क सर्वेक्षण कर रही है. निरीक्षण के बाद सड़कों को चार श्रेणियों गुड, एवरेज, पुअर और वेरी पुअर में बांटा जा रहा है. गुड श्रेणी की सड़कों पर केवल नियमित रखरखाव किया जाएगा. एवरेज श्रेणी की सड़कों पर पैचवर्क और हल्की मरम्मत होगी. पुअर श्रेणी की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा, जबकि वेरी पुअर श्रेणी में आने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा.
सड़कों की ग्रेडिंग के आधार पर ही मरम्मत और निर्माण कार्यों की प्राथमिकता तय होगी. इससे यह स्पष्ट होगा कि किन इलाकों में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है और किन सड़कों पर केवल रखरखाव पर्याप्त है. निगम का मानना है कि इस व्यवस्था से सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता आएगी तथा बजट का बेहतर उपयोग संभव होगा.
मॉडल कॉरिडोर योजना
शहर के प्रमुख मार्गों को मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है. कांके रोड, राम मंदिर से रातू रोड चौक, हरमू बाइपास, सिरमटोली और अन्य प्रमुख सड़कों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल कॉरिडोर बनाया जा रहा है. इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाने, फुटपाथ निर्माण, बेहतर स्ट्रीट लाइट, हरियाली, ड्रेनेज सुधार, ट्रैफिक प्रबंधन और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे, ताकि शहर की पहचान आधुनिक और व्यवस्थित रूप में विकसित हो सके.
नगर आयुक्त ने दी जानकारी
रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि नगर निगम और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिलकर शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, योजनाएं तैयार हैं और कई योजनाओं के धरातल पर काम भी शुरू हो चुका है. कई महत्वपूर्ण सड़कों को चिन्हित कर उनकी ग्रेडिंग की जा रही है. ग्रेडिंग के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि किस सड़क पर पहले मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य विकास कार्य किए जाएंगे.
नगर आयुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान जिन क्षेत्रों में जलजमाव होता है और जहां बारिश के कारण सड़कों की स्थिति अधिक खराब हो जाती है, उन स्थानों पर विशेष फोकस किया जा रहा है. ऐसे इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि बारिश समाप्त होने के बाद वहां स्थायी समाधान के तहत सड़क और ड्रेनेज दोनों पर प्रभावी कार्य किया जा सके.
उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य केवल गड्ढों की मरम्मत करना नहीं, बल्कि पूरे शहर के सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना है. रोड ग्रेडिंग सिस्टम और मॉडल कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने के बाद रांची की सड़क व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा. साथ ही नागरिकों को अधिक सुरक्षित, सुगम और बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी.
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