IAS अफसरों की ग्रेडेशन लिस्ट पुस्तिका का विमोचन; नए साल के पहले दिन मिला बड़ा तोहफा, वर्ष 2026 में PCS से IAS बने ये अफसर

प्रमुख सचिव (नियुक्ति) एम. देवराज ने बताया कि 1 जनवरी को बुक का विमोचन करवाने में सफलता हासिल की.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
लखनऊ : मुख्य सचिव एसपी. गोयल ने लोकभवन स्थित अपने कार्यालय में आईएएस अफसरों की ग्रेजुएशन लिस्ट पुस्तिका (ग्रेडेशन पुस्तिका) का विमोचन नए साल के पहले दिन किया. यह ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात दी है.

डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने कैडर रिव्यू के बाद राज्य में आईएएस अधिकारियों के कुल पदों को बढ़ाकर 683 कर दिया है. इसमें 27 नए पद आईएएस कैडर में जोड़े गए हैं, जबकि स्टेट कैडर में भी 9 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं. यह आदेश 31 दिसंबर को जारी किया गया था, जिससे प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी.

प्रमुख सचिव (नियुक्ति) एम. देवराज ने बताया कि 1 जनवरी को आईएएस के साथ-साथ पीसीएस बुक का भी विमोचन करवाने में सफलता हासिल की. इस समारोह में मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस सुरेंद्र सिंह, विशेष सचिव (नियुक्ति) आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग, आईएएस विजय कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

उन्होंने बताया कि इस पुस्तिका का विमोचन आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है. यह न केवल उनकी सेवा इतिहास, पदोन्नति और उपलब्धियों को संकलित करता है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सम्मान को बढ़ावा देता है. उनका कहना है कि यह कदम ब्यूरोक्रेसी में नई ऊर्जा का संचार करेगा और युवा अधिकारियों को प्रेरित करेगा.


प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वर्ष 2026 में पीसीएस से आईएएस बने अधिकारियों की संख्या 30 पहुंच गई है. ये सभी अधिकारी 2010 और 2011 बैच के हैं, जो विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इनमें 2010 बैच के डॉ. विश्राम (अपर आयुक्त, मिर्जापुर), अशोक कुमार कनौजिया (जॉइंट डायरेक्टर, युवा कल्याण, लखनऊ), पुष्पराज सिंह, (सचिव, जीडीए, गोरखपुर), संजय कुमार सिंह, (एडीएम ई, मुजफ्फरनगर), राज कुमार द्विवेदी, (अपर आयुक्त, मिर्जापुर), राकेश कुमार पटेल (अपर आयुक्त, लखनऊ), सुशीला (अपर आयुक्त, कानपुर), आलोक कुमार (एडीएम एफआर, गोंडा) शामिल हैं.







इसी तरह 2011 बैच के कई अधिकारी जैसे वैभव मिश्रा (एडीएम एफआर, कुशीनगर), विवेक श्रीवास्तव (सचिव, एलडीए, लखनऊ), योगानन्द पांडेय (एडीएम सिटी, अयोध्या), प्रदीप कुमार यादव (एडीएम, सहारनपुर), अमित कुमार (अपर आयुक्त, मेरठ मंडल), पूनम निगम (उप सचिव, यूपी पीसीएस, प्रयागराज), डॉ. नितिन मदान (एडीएम ई, रामपुर) आदि. ये सभी अधिकारी अपनी मेहनत और योग्यता से पीसीएस से आईएएस कैडर में प्रमोशन पाकर प्रदेश की सेवा में नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.



