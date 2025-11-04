ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की जीपीएस ट्रैकिंग

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर वेल्ली नेशनल पार्क में मौजूद घने साल की ऊंची डालियों में जब कोई मानवीय और मीठी आवाज में "क्या हाल है" कहे तो आप चौंक मत जाना. यह आवाज छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की है. यह केवल बस्तर में पाई जाती है. अब इस पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है.

राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण की तैयारी: कांगेर वेली नेशनल पार्क प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण के लिए GPS ट्रैकिंग की योजना बनाई है ताकि पहाड़ी मैना पर नजर रखी जा सके. कांगेर वेली नेशनल पार्क डीएफओ नवीन कुमार ने बताया कि विभाग राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण कार्य पर रणनीति बना रहा है.

डीएफओ नवीन कुमार ने बताया,''पहाड़ी मैना की GPS ट्रैकिंग की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि मैना कहां जा रही है और उसके रहन सहन की पूरी जानकारी मिल सके. इस कार्य को सैटेलाइट टेलीमेट्री कहा जाता है. जिससे गतिविधियों और प्रवास मार्ग को सैटेलाइट की सहायता से मॉनिटर किया जा सकता है.''

सैटेलाइट टेलीमेट्री क्या है: सैटेलाइट टेलीमेट्री एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी वस्तु, जीव या यंत्र से संबंधित आंकड़े को सैटलाइट के जरिए दूर स्थित नियंत्रण केंद्र तक भेजा जाता है. किसी जीव, वाहन, मशीन या उपकरण पर ट्रांसमीटर डिवाइस लगाया जाता है. यह डिवाइस लगातार तापमान, स्थिति, चाल या अन्य आंकड़े मापता रहता है. ये आंकड़े रेडियो सिग्नल के रूप में सैटेलाइट को भेजे जाते हैं. सैटेलाइट उन सिग्नलों को पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन या डेटा सेंटर को भेज देता है. वहां से वैज्ञानिक या अधिकारी उस डेटा का विश्लेषण करते हैं.

