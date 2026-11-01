कानपुर लेदर मेले में छाया GPS स्मार्ट पर्स और बैग, खरीदारी को उमड़े लोग

कानपुर लेदर मेले में छाया GPS स्मार्ट पर्स और बैग, खरीदारी को उमड़े लोग
जीपीएस लैपटॉप बैग की कीमत 4800 रुपये, जबकि पर्स 2900 रुपये की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 7:12 PM IST
कानपुर: शहर के मोतीझील मैदान में चल रहे 7वें कानपुर लेदर मेला-2026 में जीपीएस (GPS) ट्रैकर वाले पर्स और लैपटॉप बैग लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वैसे तो कई अन्य उत्पादों की भी भारी डिमांड है. लेकिन, सबसे अधिक मांग जीपीएस बैग की है.
लेदर कारोबारी शमीम आजाद ने बताया की कुछ समय पहले जब वह परिवार के साथ श्रीनगर गए थे, तब उनके साथ अचानक एक हादसा हुआ और लगेज खो गया. ऐसे में जब वह वापस आए तो अपनी इकाई में पहुंचकर जीपीएस से लैस पर्स, लैपटॉप बैग समेत अन्य उत्पाद तैयार किया.
शमीम आजाद ने बताया कि जीपीएस लैपटॉप बैग की कीमत 4800 रुपये रखी गयीं है, जबकि पर्स 2900 रुपये की है. आने वाले समय में और सस्ते दामों में यह उत्पाद उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, एलन कूपर के स्टोर पर मौजूद रामजी मिश्रा ने बताया कि लेदर मेले में सबसे अधिक चमड़े के जूते की मांग है. यहां खरीदारी करने वालों को उत्पादों पर छूट भी दी जा रही है. स्टॉल पर मल्टीपरपज शूज, रनिंग शूज, वाकिंग शूज समेत कई अन्य उत्पाद मौजूद हैं.
अगले साल से दो बार लेदर मेला लगेगा:
लेदर मेला को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट (सीएलई) के वाइस चेयरमैन मुख़्तारुल अमीन ने बताया कि लेदर मेले में जिस तरीके से लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं. उसे देखते हुए अब आगामी वर्षों से साल में दो बार लेदर मेला का आयोजन कराया जाएगा. उन्होंने कहा शहर के जाजमऊ क्षेत्र में जो लेदर इकाइयां हैं, उनमें कई तरह के उत्पाद तैयार होते हैं. इन उत्पादों में मुख्य रूप से लेदर की बेल्ट, पर्स, लैपटॉप बैग, लेडीज बैग समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं. यह लेदर मेला दो नवंबर तक संचालित रहेगा.
इसी तरह सीएलई के क्षेत्रीय अध्यक्ष यादवेंद्र सिंह सचान ने बताया कि दीपावली से पहले जो लोग चमड़े के खास उत्पाद अपने लिए खरीदना चाहते हैं, उनके लिए लेदर मेला एक बेहतर प्लेटफार्म है. लेदर मेला में आकर खरीदारी कर सकते हैं. दुनिया के 20 से अधिक देशों में कानपुर के लेदर के उत्पाद पहुंचते हैं, उन्हीं उत्पादों को लेदर मेला में प्रदर्शित किया गया है.
ये भी पढ़ें: कानपुर लेदर मेला में आधी कीमतों पर मिलेंगे उत्पाद - kanpur leather fair