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कानपुर लेदर मेले में छाया GPS स्मार्ट पर्स और बैग, खरीदारी को उमड़े लोग

कानपुर लेदर मेले में छाया GPS स्मार्ट पर्स और बैग ( Photo Credit : ETV Bharat )

कानपुर: शहर के मोतीझील मैदान में चल रहे 7वें कानपुर लेदर मेला-2026 में जीपीएस (GPS) ट्रैकर वाले पर्स और लैपटॉप बैग लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वैसे तो कई अन्य उत्पादों की भी भारी डिमांड है. लेकिन, सबसे अधिक मांग जीपीएस बैग की है.

लेदर कारोबारी शमीम आजाद ने बताया की कुछ समय पहले जब वह परिवार के साथ श्रीनगर गए थे, तब उनके साथ अचानक एक हादसा हुआ और लगेज खो गया. ऐसे में जब वह वापस आए तो अपनी इकाई में पहुंचकर जीपीएस से लैस पर्स, लैपटॉप बैग समेत अन्य उत्पाद तैयार किया.

कानपुर लेदर मेले में खरीदारों की उमड़ी भीड़ (VIDEO Credit : ETV Bharat) शमीम आजाद ने बताया कि जीपीएस लैपटॉप बैग की कीमत 4800 रुपये रखी गयीं है, जबकि पर्स 2900 रुपये की है. आने वाले समय में और सस्ते दामों में यह उत्पाद उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं, एलन कूपर के स्टोर पर मौजूद रामजी मिश्रा ने बताया कि लेदर मेले में सबसे अधिक चमड़े के जूते की मांग है. यहां खरीदारी करने वालों को उत्पादों पर छूट भी दी जा रही है. स्टॉल पर मल्टीपरपज शूज, रनिंग शूज, वाकिंग शूज समेत कई अन्य उत्पाद मौजूद हैं. जीपीएस बैग की अधिक मांग (Photo Credit : ETV Bharat) अगले साल से दो बार लेदर मेला लगेगा: