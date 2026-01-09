ETV Bharat / state

GPM जिले में युवा कांग्रेस का कलेक्टर कार्यालय घेराव, धान खरीदी, अवैध वसूली समेत कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया

GPM जिले में युवा कांग्रेस का कलेक्टर कार्यालय घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हमारे किसान परेशान हैं, हताश-निराश हैं, धान खरीदी में 40 फीसदी से ज्यादा किसान वंचित है. अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया है, राजस्व विभाग में अवैध वसूली चल रही है - उत्तम वासुदेव, पूर्व जिला अध्यक्ष

किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर आक्रोश: युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन शासन-प्रशासन इन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है. इसी के विरोध में युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की.

किसानों, मजदूरों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले की कई समस्याओं और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया. जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय घेराव का आंदोलन किया. इसमें जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमन शर्मा के साथ प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा भी शामिल हुए.

धान खरीदी और पंचायतों की राशि पर मांग: ज्ञापन में धान खरीदी की सीमा तुरंत बढ़ाने और किसानों से एक-एक दाना धान खरीदे जाने की मांग की गई. इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि जल्द जारी कर ग्रामीण विकास कार्यों को तेज करने की मांग उठाई गई.

सड़क, बायपास और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल: युवा कांग्रेस ने जिले की जर्जर सड़कों की मरम्मत और पेंड्रा बायपास निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर शुरू करने की मांग की. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला अस्पताल को रिफर सेंटर में बदलने की योजना का विरोध करते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की गई.

GPM जिले में युवा कांग्रेस का कलेक्टर कार्यालय घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और भ्रष्टाचार का मुद्दा: ज्ञापन में बिजली बिलों में की गई बेतहाशा वृद्धि वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहे शोषण को बंद करने की मांग की गई. इसके अलावा राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और जिले में चल रहे सट्टा-जुआ कारोबार को पूरी तरह बंद करने की मांग भी शामिल रही.

मनरेगा मजदूरों के भुगतान की मांग: युवा कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की.

अगर 15 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.- आकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस

SDM को सौंपा ज्ञापन: आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने पहले से ही बैरिकेडिंग की थी. प्रदर्शनकारियों ने पहले धरना दिया और फिर कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस की कड़ी व्यवस्था के चलते बैरिकेडिंग पार नहीं कर सके. इसके बाद जमकर नारेबाजी करते हुए अंत में एसडीएम पेंड्रारोड़ को ज्ञापन सौंपा गया.