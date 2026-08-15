ETV Bharat / state

एक शाम GPM के जवानों के नाम, सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान में हुआ आयोजन

कार्यक्रम में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई वहीं जिले के 35 से अधिक वीर सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया.

GPM soldiers felicitation
एक शाम GPM के जवानों के नाम, सेवानिवृत्त सैनिकों के सम्मान में हुआ आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार शाम पेंड्रा स्थित असेम्बली हॉल में ‘एक शाम जीपीएम के वीर सैनिकों के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 35 से अधिक वीर सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया. इस दौरान सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रसेवा को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया गया.

पेंड्रा स्थित असेम्बली हॉल में ‘एक शाम जीपीएम के वीर सैनिकों के नाम’ कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई

कार्यक्रम का आयोजन जीपीएम टैलेंट हंट फाउंडेशन द्वारा किया गया. आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के उन वीर जवानों को सम्मान देना रहा, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दीं और राष्ट्र की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. कार्यक्रम में शहीद वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके बलिदान को याद किया गया.

GPM soldiers felicitation
कार्यक्रम में शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सैनिकों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया. सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वीर जवानों का उत्साहवर्धन किया. सैनिकों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना को और मजबूत किया.

GPM soldiers felicitation
जिले के 35 से अधिक वीर सैनिकों एवं सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देशभक्ति गीत की प्रस्तुति

इस अवसर पर देशभक्ति गीतों की विशेष प्रस्तुतियां भी दी गईं. कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के माध्यम से भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया. कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. आयोजन में शामिल लोगों ने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के कारण ही देशवासी सुरक्षित वातावरण में अपने दैनिक जीवन का संचालन कर पाते हैं.

आयोजकों ने कहा कि सैनिकों के त्याग और बलिदान को केवल स्वतंत्रता दिवस तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. समाज को उनके योगदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए. नई पीढ़ी को सैनिकों के संघर्ष और देश के प्रति समर्पण से परिचित कराने के उद्देश्य से इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं.

15 अगस्त 2026: पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में सीएम विष्णु देव साय ने फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी

बस्तर के 93 गांवों में पहली बार लहराया तिरंगा, राष्ट्रीय पर्व को लेकर बस्तर में दिखा गजब का उत्साह: डिप्टी सीएम

15 अगस्त 2026: कभी माओवादियों के गढ़ रहे मिनपा में गूंजा वंदे मातरम और जय हिंद का नारा, बच्चों ने निकाल प्रभातफेरी

TAGGED:

EK SHAM JAWANO KE NAAM
सेवानिवृत्त सैनिक सम्मान आयोजन
एक शाम जीपीएम के वीर सैनिकों के नाम
GPM VETERANS HONOR
GPM SOLDIERS FELICITATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.