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जीपीएम में आज भी बैगा समुदाय की नहीं सुधरी स्थिति, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पी रहे ढोढ़ी और कुएं का पानी

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के परिवार आज भी साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

GPM BAIGA WATER PROBLEM
ढोढ़ी का पानी पीने की मजबूरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 2:15 PM IST

5 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: दूरस्थ बैगा बहुल गांवों में स्वच्छ पेयजल को लेकर आज भी हालात नहीं बदले हैं. राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के परिवार पीने के साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. ग्रामीणों को निस्तारी के साथ-साथ पीने के लिए भी कुएं और ढोढ़ी के पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

बोरवेल में पानी नहीं, डेढ़ किलोमीटर दूर आना पड़ रहा

गौरेला विकासखंड के राजमेरगढ़ के छोटकी दादर क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संचालित पेयजल टंकियां स्थापित की गई हैं, लेकिन बोरवेल में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से इनका संचालन नियमित नहीं हो पा रहा है. ऐसे में कई परिवारों को एक से डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित टंकी तक पहुंचकर पानी भरना पड़ता है.

जीपीएम के बैगा आदिवासी पानी के लिए परेशान (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई बार ग्रामीणों को पानी मिलने के लिए एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ता है. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां प्राकृतिक जल स्रोत भी सीमित हैं. पानी नहीं मिलने के बाद भी एक के बाद एक बोर की खुदाई और करा दी गई, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण यह सिर्फ सफेद हाथी दिखाई दे रहे हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है.

एक-डेढ़ किमी से पैदल आए हैं. एक बाल्टी पानी के लिए भी डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ता है. गांव के सभी लोग यहीं से पानी लेकर जाते हैं. घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है. बिना पानी के तो कोई काम नहीं होता. बहुत मुश्किल होगी. गर्मी में तो बहुत परेशानी झेले हैं. गर्मी में दो-तीन किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है- वेदकुंवर यादव, निवासी, छोटी दादर

जल जीवन के नलों में नहीं आ रहा पानी

जल जीवन मिशन के तहत घरों तक नल कनेक्शन तो पहुंचा दिए गए, लेकिन अधिकांश नलों में लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है. करोड़ों रुपये की योजना का लाभ कागजों तक सीमित नजर आ रहा है. गौरेला विकासखंड के साल्हेघोरी, बेन्दरापानी और छिंदपानी गांवों में भी स्थिति कमोबेश यही है. यहां रहने वाले बैगा परिवार आज भी कुएं और ढोढ़ी के पानी से ही अपनी दैनिक जरूरतों के साथ पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि घरों में लगे नल कई महीनों से बंद पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.

Baiga Community Drinking Dhodi Water
ग्रामीणों ने बताया नलों से सिर्फ एक महीने पानी मिला (ETV Bharat Chhattisgarh)

नहाने पीने का पानी लेने आते हैं. बहुत दिक्कत होती है. कोई ध्यान नहीं देता है- भागवती बैगा, निवासी, छोटी दादर

घर में पानी नहीं आता, इसलिए कुएं का पानी लेने के लिए आते हैं. छान कर पानी पीते हैं-कली बाई, निवासी बेंदरा पानी

डायरिया से हुई थी कई लोगों की मौत

साल 2025 में गौरेला विकासखंड के साल्हेघोरी, बेन्दरापानी और छिंदपानी क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप महामारी का रूप ले चुका है. उल्टी-दस्त से कुछ बैगा आदिवासियों की मौत भी हुई थी. उस समय स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में शिविर लगाकर उपचार किया था और पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्था भी की गई थी. इसके बावजूद एक साल बाद भी स्थायी समाधान नहीं हो सका है.

President Adopted Son Baiga GPM
पानी केलिए गांव से कई किलोमीटर दूर आते है बैगा आदिवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

ढोढ़ी से भी लोग पानी पीते हैं. जल जीवन मिशन के तहत पानी महीने भर मिला लेकिन फिर बंद हो गया. पानी की बहुत परेशानी है. पिछले साल बीमारी फैली थी. चार लोगों की मौत हुई थी-राम पाल बैगा, निवासी, छिंदपानी

क्या कहते हैं अधिकारी

अधिकारियों का कहना है कि राजमेरगढ़ पहाड़ी एरिया है, इस वजह से जल स्त्रोत में दिक्कत जाती है. जिन गांवों में डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, उन गांवों के प्राकृतिक जल स्त्रोतों में हमने दवाई का छिड़काव कर दिया है.

Baiga Community GPM
कुएं का पानी, जिसे पीते हैं बैगा आदिवासी (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजमेरगढ़ पहाड़ी क्षेत्र है. वहां 200 फीट के नीचे पानी मिलता है. इसमें हैंडपंप चलने की संभावना नहीं बनती है. हैंडपंप में 30 मीटर यानी 100 फीट में वाटर लेवल मिलता है तो चलता है. इसलिए हमें दिक्कत जाती है. जिन गांवों में डायरिया जैसी बीमारियां फैलती रही हैं, उन गांवों को चिन्हित किया गया है. वहां बरसात होने के पहले पेयजल स्त्रोत में दवाई डाल दी गई है, कहीं भी पेयजल से डायरिया की संभावना नहीं बनेगी. विभाग प्रयास करता है कि जल स्त्रोत मिल जाए लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से काम कठिन है-सुरेश इक्का, एसडीओ, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

ग्रामीणों का आरोप है कि इस साल भी संबंधित विभाग पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डालने तक ही अपनी जिम्मेदारी सीमित रखे हुए है, जबकि नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रभावी पहल नहीं की गई है.बैगा बहुल गांवों में जलजनित बीमारियों के दोबारा फैलने की आशंका बनी हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

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Last Updated : July 9, 2026 at 2:15 PM IST

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