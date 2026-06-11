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जीपीएम में चोरी का बड़ा खुलासा, 40 तोला सोने के आभूषण, एक किलो चांदी, कैश, महंगे मोबाइल फोन बरामद

गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस के मुताबिक आरोपी घरों में चोरी से मिला सामान और कैश खर्च कर उनसे महंगी गाड़ियां और दूसरा सामान खरीदते थे.

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गौरेला पेंड्रा मरवाही चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 9:28 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले में बीते दिनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है. जीपीएम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपये मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, वाहन, मोबाइल फोन और चोरी में प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं.

सात चोरियों में से 6 का खुलासा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार पिछले कुछ महीनों से चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं. इन मामलों में अपराध दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश की जा रही थी. जांच के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ.

चोरी का खुलासा करते हुए जीपीएम पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सभी आरोपी गौरेला पेंड्रा के रहने वाले

पुलिस जांच में कुल सात चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है. इनमें कोटमी थाना क्षेत्र की तीन, मरवाही थाना क्षेत्र की दो और मध्यप्रदेश के जैतहरी थाना क्षेत्र की एक चोरी की वारदात शामिल है. मामले में पेंड्रा निवासी परमिशन गोस्वामी उर्फ रवि, सूरज गोस्वामी, सुमित गोस्वामी, प्रणय पांडे, विशाल जादव तथा गौरेला के मंगली बाजार निवासी शरद काटेकर को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों के कब्जे से करीब 40 तोला सोने के आभूषण, एक किलो चांदी, चोरी की रकम से खरीदी गई एक स्कॉर्पियो वाहन, दो मोटरसाइकिल, एप्पल कंपनी के महंगे मोबाइल फोन और चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त कटर मशीन और अन्य औजार जब्त किए हैं-अविनाश मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

चोरी के पैसों से खरीदते थे गाड़ियों और महंगा सामान

एएसपी मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने चोरी से प्राप्त रकम को खर्च कर वाहन और अन्य महंगे सामान खरीदे थे. बरामदगी और पूछताछ के आधार पर पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के खुलासे और बड़ी बरामदगी के बाद जिलेवासियों ने राहत की सांस ली है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है.

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Last Updated : June 11, 2026 at 9:34 AM IST

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