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कुएं में विवाहिता का शव मिलने का मामला, दहेज हत्या के केस में पति गिरफ्तार

गौरेला थाना क्षेत्र के तरईगांव का मामला है. शादी को 7 साल नहीं हुए थे, इसलिए पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया.

GAURELA PENDRA MARWAHI CRIME
जीपीएम दहेज हत्या का केस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 9:09 AM IST

2 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला थाना क्षेत्र के तरईगांव में 30 मार्च को गांव के एक कुएं में मधु सोनवानी नाम की महिला का शव मिला. जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. मामले को संदिग्ध मानते हुए गौरेला पुलिस ने इंवेस्टीगेशन शुरू किया. प्रारंभिक जांच और पोस्टमॉर्टम के बाद और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने परिजनों व ग्रामीणों के बयान के बाद दहेज प्रताड़ना की बात सामने आई. शादी को 7 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुए थे, ऐसे में कानून के प्रावधानों के तहत इस मामले को दहेज मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया है.

दहेज की मांग से थी परेशान

मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि मधु सोनवानी को उसका पति दीपचंद सोनवानी शादी के बाद से ही दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित करता था. अक्सर दहेज कम लाने की बात कहकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था.

जीपीएम पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों और ग्रामीणों के आरोप से हुई दहेज हत्या की पुष्टि

परिजनों का कहना है कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर मधु सोनवानी ने आत्मघाती कदम उठाते हुए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और लोगों में नाराजगी भी देखा गया. ग्रामीणों ने भी पुलिस को दिए अपने बयान में पति द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की पुष्टि की है.

गौरेला थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने बताया कि विवाहिता की मौत मामले में आरोपी पति दीपचंद सोनवानी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहा से कोर्ट ने जेल भेज दिया है.

परिजनों ने की आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग

गौरेला पुलिस ने आरोपी पति दीपचंद सोनवानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और जल्द ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.मृतका के परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

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