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पत्थरों और बोल्डर के अवैध उपयोग पर गौरेला पेंड्रा मरवाही खनिज विभाग सख्त

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रारोड गेवरा रोड रेल लाइन निर्माण के दौरान निकाले गए पत्थरों और बोल्डरों के अवैध उपयोग के मामले में अब जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. रेलवे ठेकेदार द्वारा रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान भारी मात्रा में पत्थर एवं बोल्डर निजी जमीनों पर डंप कर दिए गए थे. इसके बाद निजी जमीन मालिक इन बोल्डरों को तोड़कर हैंड ब्रोकन गिट्टी बनाकर बेचने लगे. लगभग पिछले पांच साल से ये सिलसिला जारी रहा.

जानकारी के अनुसार हर रोज दो दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली इन पत्थरों का परिवहन कर रही थीं. बिना वैध अनुमति और रॉयल्टी के हो रहे इस कारोबार से शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ. अब खनिज विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही खनिज विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)

बोल्डर और चट्टानों के परिवहन से 2 करोड़ से ज्यादा का मिलेगा राजस्व

जिला खनिज विभाग द्वारा रेलवे ठेका कंपनी को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब इन बोल्डरों एवं चट्टानों का परिवहन केवल कलेक्टर की अनुमति के आधार पर ही किया जाएगा. प्रशासन का अनुमान है कि इस कार्रवाई से लगभग 2 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली होगी. नव पदस्थ अधिकारियों ने अवैध खनिज परिवहन पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही खनिज विभाग सख्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

पत्थरों के अवैध परिवहन पर कार्रवाई

जिला खनिज अधिकारी आदित्य मनकर ने बताया कि मीडिया के जरिए लगातार इस मामले को उठाया जा रहा था. गेवरा पेंड्रारोड में निकले गए पत्थर हैंड ग्रेडन कर बेचे जाने की शिकायत मिली थी. इस पर संज्ञान लेते हुए चार से पांच ट्रकों पर कार्रवाई की गई है. ऐसे पत्थरों को परिवहन किया जाएगा, जिससे जिले को 2 करोड़ 60 लाख का राजस्व मिलने की संभावना है.