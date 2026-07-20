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जीपीएम में अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से मौत, सभी 12 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक का आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया. परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी.

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अवैध शिकार के दौरान हत्या के आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 12:06 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही: गौरेला थाना के दरमोहली गांव में अवैध शिकार के दौरान युवक की गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने लगभग 20 दिन बाद खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक भरमार बंदूक, एक एयर गन और तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक का बिना पोस्टमॉर्टम अंतिम संस्कार कर दिया था. उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर पूरे मामले को छिपाने का भी प्रयास किया है.

जानिए पूरा मामला

गौरेला थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने बताया कि घटना 28 जून 2026 को ग्राम कोटवार हरिश्चंद्र पनिका ने सूचना दी थी कि दरमोहली निवासी सरवन सिंह कुशराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया है. पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों ने बताया कि सरवन की मौत पेट दर्द और खून की उल्टी होने से हुई है, लेकिन घटनास्थल पर कमरे में खून के धब्बे मिलने से पुलिस को संदेह हुआ और मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई.

अवैध शिकार में हत्या के 12 आरोपियों को जीपीएम पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच के दौरान 17 जुलाई को मृतक के बड़े भाई पवन सिंह ने पुलिस को वास्तविक घटना बताई. उसने बताया कि 27 जून को गांव के कुछ लोग उसे जंगल ले गए, जहां सरवन सिंह का शव पड़ा था. वहां मौजूद लोगों ने स्वीकार किया कि सभी लोग जंगल में जंगली जानवर का अवैध शिकार करने गए थे. इसी दौरान रामायण सिंह कुशराम द्वारा भरमार बंदूक से चलाई गई गोली सरवन सिंह के सीने में लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद सभी आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और पुलिस को जानकारी नहीं देने का दबाव बनाया. जब पवन सिंह ने विरोध किया तो उसे भी गोली मारने की धमकी दी गई. बाद में मृतक के पिता देवशरण सिंह को भी जंगल बुलाकर धमकाया गया. डर के कारण परिवार ने पुलिस को बीमारी से मौत होने की झूठी जानकारी दी और अगले दिन आरोपियों की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका.

जीपीएम पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार

मर्ग जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर रामायण सिंह कुशराम, संतलाल सिंह धुर्वे, लक्ष्मण यादव, कमलेश कुमार सलाम, कैलाश सिंह, अर्जुन सिंह, बलराम सिंह गोंड, अवधराज उर्फ अधरू गोंड, सुरजन सिंह धुर्वे, बैधा उर्फ बेदराम गोंड, भान सिंह उर्फ भानू और मुरारी गोंड सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक भरमार बंदूक, एक एयर गन और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं. आगे की कार्रवाई जारी है.

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