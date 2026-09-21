गीले कपड़े तार में सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आया परिवार, नाबालिग बेटे की मौत
गौरेला पेंड्रा मरवाही के दूरस्थ ग्राम खरड़ी में ये दर्दनाक हादसा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 11:24 AM IST
जीपीएम: पेंड्रा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम खरड़ी में रविवार शाम बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर के आंगन में गीले कपड़े सुखाने के दौरान करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोग करंट की चपेट में आ गए. हादसे में 16 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई.
माता पिता को बचाने के दौरान करंट की चपेट में आया नाबालिग
रविवार शाम की घटना है. पेंड्रा क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी. ग्राम खरड़ी निवासी विकेश सिंह अपने पडरिया स्थित खेत से काम कर घर लौटे थे. बारिश के कारण उनके कपड़े भीग गए थे. घर पहुंचने के बाद उन्होंने आंगन में कपड़े सुखाने के लिए लगाए गए तार पर अपना गीला कपड़ा डालने का प्रयास किया. इसी दौरान तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से विकेश को जोरदार बिजली का झटका लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े.
बारिश में पूरा गीला हो गया था. गीले कपड़े उतारकर आंगन में लगे तार में सुखाने पहुंचा, इसी दौरान जोर का झटका लगा और मैं बेहोश हो गया-विकेश सिंह, पिता
अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत
पति को आंगन में गिरा देख रहमत बाई उन्हें बचाने पहुंची. महिला ने जैसे ही पति को पकड़ने का प्रयास किया, वह भी करंट की चपेट में आ गईं. बिजली के तेज झटके से वह दूर जा गिरी.इसी दौरान उनका 16 वर्षीय बेटा किशन माता-पिता को अचेत अवस्था में देखकर मदद के लिए पहुंचा. वह भी करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया. करंट लगने से किशन की मौके पर ही मौत हो गई.बाद में रहमत बाई को होश आया तो आसपास के ग्रामीणों की मदद से लकड़ी के सहारे करंट वाले तार को हटाया गया. इसके बाद तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों ने जांच के बाद किशन को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के बाद विकेश को होश आ गया.
तार में कभी भी करंट नहीं आता था. कल बहुत बारिश हो रही थी. पति को बचाने के दौरान मुझे भी करंट लगा. इसी दौरान बेटे के ऊपर तार गिर गया -रायमाता बाई, मां
सूचना मिलने पर पुलिस ने किशन के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया. आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद खरड़ी गांव में परिवार के 16 वर्षीय बेटे की मौत से मातम पसरा हुआ है.