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GPM जिले में सुपारी किलिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, महिला मीराबाई पर हत्या की साजिश रचने का आरोप सिद्ध

2012 के बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने महिला मीराबाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महिला ने जमीन विवाद में हत्या की सुपारी दी.

GPM Supari Killing Case 2012
GPM जिले में सुपारी किलिंग मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 7:17 PM IST

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में वर्ष 2012 के बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. जमीन विवाद में युवक की सुपारी देकर हत्या कराने की दोषी पाई गई मुख्य आरोपी मीराबाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पेंड्रारोड स्थित द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने ये फैसला सुनाया. साथ ही न्यायालय ने उस पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

महिला मीराबाई ने रची थी साजिश

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी निवासी मीराबाई और पति श्रवण सिंह का मृतक संजय सिंह से जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश में मीराबाई ने संजय सिंह की हत्या की साजिश रची और तीन लोगों को 30 हजार रुपये की सुपारी दी. आरोप है कि उसने 29 हजार रुपए नगद देकर आरोपियों को हत्या के लिए उकसाया.

GPM Supari Killing Case 2012
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2012 के बहुचर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालाब में फेंका शव

8 सितंबर 2012 को आरोपियों ने संजय सिंह की हत्या कर शव को ग्राम ऐठी के डबरी तालाब में फेंक दिया था, ताकि साक्ष्य छिपाए जा सकें. पुलिस जांच में सेवका सिंह, बबलू उर्फ जगनारायण और भोलू उर्फ भोला गोंड की संलिप्तता सामने आई थी, जिन्हें कोर्ट ने पहले ही सजा सुनाई है.

मीराबाई पर भी आरोप सिद्ध

इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मीराबाई के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है और उसने पूरी योजना के तहत हत्या के लिए उकसाया था. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे गंभीर अपराध का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.

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