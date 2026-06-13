गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला जेल से दुष्कर्म का आरोपी फरार, 8 घंटे के भीतर रेलवे स्टेशन से दोबारा गिरफ्तार
GPM जिला जेल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, 10 जून को गिरफ्तार किया गया दुष्कर्म का आरोपी चकमा देकर जेल से हुआ था फरार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 2:15 PM IST
GPM: छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में जेल सुरक्षा की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पेंड्रारोड जिला जेल में बंद दुष्कर्म का एक आरोपी दीवार फांदकर फरार हो गया. फरार कैदी की पहचान कुलदीप राठौर उर्फ पटेल (कैदी नंबर 11726) के रूप में हुई है, जिसे पेंड्रा पुलिस ने बचरवार गांव में दुष्कर्म के मामले में 10 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जेल दाखिल होने के अगले ही दिन आरोपी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जिससे जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया.
कैसे भागा आरोपी?
यह पूरी घटना सुबह करीब 7:00 बजे की है, जब जेल के नियमों के मुताबिक कैदियों को उनकी बैरकों से दिनचर्या के लिए बाहर निकाला गया था. इसी दौरान आरोपी कुलदीप ने मौका पाकर जेल की ऊंची दीवार लांघी और वहां से भाग निकला. कैदी के गायब होने की खबर मिलते ही जेल प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और तुरंत इसकी सूचना गौरेला पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस और जेल कर्मचारियों की कई टीमों ने संयुक्त रूप से आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी.
आरोपी चकमा देकर फरार हुआ था लेकिन घटना के आधे-एक घंटे बाद ही उसे पकड़ लिया गया है- शनिप रात्रे थाना प्रभारी गौरेला
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी
पुलिस की नाकेबंदी और कड़ी मशक्कत महज 8 घंटे के भीतर रंग लाई, जब शाम करीब 4:00 बजे आरोपी को जिला जेल से 5 किलोमीटर दूर पेंड्रारोड रेलवे स्टेशन परिसर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी स्टेशन से कहीं और भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया. इसके बाद जेल प्रहरी अखिलेश पांडेय की शिकायत पर गौरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 262 के तहत जेल से भागने का नया अपराध दर्ज किया और उसे वापस जेल में बंद कर दिया गया.
सुरक्षा पर बड़े सवाल
इस संवेदनशील घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रहरियों की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि दिन के उजाले में एक कैदी इतनी आसानी से दीवार फांदकर कैसे भाग निकला. यदि आप इस मामले में लापरवाह जेल प्रहरियों पर हुई विभागीय कार्रवाई, जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के नए कदमों या इस घटना से जुड़ी किसी अन्य अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया बताएं.