सांसों के लिए जंग लड़ते मरीज की मुसीबत लो-वोल्टेज ने बढ़ाई, आश्वासन के 15 दिन बाद भी 'सफर' कर रहा पीड़ित
पीड़ित भगत सिंह की परेशानी को देखते ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन तो दी गई, लेकिन उसे चलाने के लिए पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 9:21 PM IST
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. बाइक पर बैठा मरीज, नाक में ऑक्सीजन की नली और पीछे रस्सी से बंधा ऑक्सीजन सिलेंडर... बीमारी से जंग लड़ रहे GPM जिले के एक शख्स की परेशानी गांव में बिजली की समस्या के कारण और बढ़ गई है. करीब 15 दिन पहले खबर सामने आने के बाद भी भगत सिंह कुशराम के घर की लो-वोल्टेज समस्या दूर नहीं हो सकी है. ऐसे में प्रशासनिक संवेदनशीलता और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पेंड्रा के गिरारी गांव निवासी भगत सिंह कुशराम लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन के सहारे रहना पड़ता है. उनकी परेशानी सामने आने पर जिला प्रशासन ने उन्हें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन तो उपलब्ध कराई, लेकिन घर में लो-वोल्टेज की समस्या के कारण मशीन का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है. मजबूरी में उन्हें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है. 9 अक्टूबर को ईटीवी भारत ने उनकी परेशानी से जुड़ी खबर दिखाई थी. उसके बाद इनकी पीड़ा लोगों तक पहुंची थी.
15 दिन पहले दिया गया था आश्वासन
मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके घर की बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया था. उम्मीद थी कि जल्द समस्या दूर होगी, लेकिन भगत सिंह के मुताबिक, 15 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति नहीं बदली. मजबूर होकर उन्हें अपने गांव गिरारी वाला घर छोड़कर बहन-बहनोई के घर पीपरखूटी में रहना पड़ रहा है.
पीपरखूटी में बिजली की व्यवस्था ठीक है तो वहां रहता हूं, लेकिन आखिर कब तक दूसरों के घर में रहेंगे, कब कोई रिश्तेदार रखेगा. गांव में लो-वोल्टेज ठीक हो जाता तो अपने ही घर में रहता.- भगत कुशराम पीड़ित युवक
ऐसी है मजबूरी...
ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भगत सिंह को आज भी बाइक से गौरेला आना-जाना पड़ता है. बाइक पर बीमार व्यक्ति और पीछे रस्सी से बंधा सिलेंडर उनकी मजबूरी बयां करता है. किसी तरह उनके रिश्तेदार उन्हें बाइक पर बैठाकर सफर करते हैं. यह सिर्फ बिजली की समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमार व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा मामला है.
भगत सिंह को मशीन तो मिल गई, लेकिन उसे चलाने के लिए पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिला. अब सवाल है कि क्या प्रशासनिक आश्वासन के बाद संबंधित विभाग ने समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए भी या नहीं?