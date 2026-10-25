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सांसों के लिए जंग लड़ते मरीज की मुसीबत लो-वोल्टेज ने बढ़ाई, आश्वासन के 15 दिन बाद भी 'सफर' कर रहा पीड़ित

आश्वासन के 15 दिन बाद भी 'सफर' कर रहा पीड़ित ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. बाइक पर बैठा मरीज, नाक में ऑक्सीजन की नली और पीछे रस्सी से बंधा ऑक्सीजन सिलेंडर... बीमारी से जंग लड़ रहे GPM जिले के एक शख्स की परेशानी गांव में बिजली की समस्या के कारण और बढ़ गई है. करीब 15 दिन पहले खबर सामने आने के बाद भी भगत सिंह कुशराम के घर की लो-वोल्टेज समस्या दूर नहीं हो सकी है. ऐसे में प्रशासनिक संवेदनशीलता और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, पेंड्रा के गिरारी गांव निवासी भगत सिंह कुशराम लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें ऑक्सीजन के सहारे रहना पड़ता है. उनकी परेशानी सामने आने पर जिला प्रशासन ने उन्हें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन जनरेटर मशीन तो उपलब्ध कराई, लेकिन घर में लो-वोल्टेज की समस्या के कारण मशीन का उपयोग ही नहीं हो पा रहा है. मजबूरी में उन्हें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है. 9 अक्टूबर को ईटीवी भारत ने उनकी परेशानी से जुड़ी खबर दिखाई थी. उसके बाद इनकी पीड़ा लोगों तक पहुंची थी.