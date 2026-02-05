ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा के अच्छे रिजल्ट को लेकर GPM जिला प्रशासन सतर्क, टीमें कर रहीं स्कूलों का जायजा, छात्रों-शिक्षकों की अनुपस्थिति पर भी गंभीर

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर लीना मंडावी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेसवार्ता की. बताया कि कैसे आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी की गई है.

Preparation For board exams
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर लीना मंडावी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रेसवार्ता की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही: कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडाबी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सख्त रुख अपनाया है. प्रशासन की टीम जिलों के स्कूलों का जायजा ले रही है. कलेक्टर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बोर्ड परीक्षा के अच्छे रिजल्ट को लेकर GPM जिला प्रशासन सतर्क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनुपस्थिति पर नोटिस

पत्रकारों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय के बाकी अधिकारी जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में जा रहे हैं. प्रशासनिक टीम के निरीक्षण के दौरान यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है या फिर अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर चेतावनी दी जा रही है. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है.

बेहतर रिजल्ट की उम्मीद

कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार की रैंकिंग प्राप्त करना नहीं, बल्कि परीक्षा परिणाम की गुणवत्ता में सुधार लाना है.

पिछले वर्ष कमजोर परिणाम का प्रमुख कारण विद्यार्थियों की कम और अनियमित उपस्थिति रही. निरीक्षण के दौरान कई ऐसे विद्यार्थी सामने आए थे जो महीनों तक स्कूल नहीं आए, जबकि कुछ छात्र केवल औपचारिक रूप से एक-दो दिन उपस्थित होकर लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई.- लीना कमलेश मंडावी, कलेक्टर

अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से संपर्क

प्रशासन ने छात्रों की अनुपस्थिति की समस्या को गंभीरता से लिया है. शिक्षकों को विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्कूल नहीं आने वाले छात्रों के अभिभावकों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर भी पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है. कलेक्टर ने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है और इसका सकारात्मक प्रभाव बोर्ड परीक्षा परिणामों में अवश्य देखने को मिलेगा. साथ ही परीक्षाओं के दौरान छात्रों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.

