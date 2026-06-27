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GPM जिले में इरकॉन के मैनेजर से 20 लाख की साइबर ठगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का दिया झांसा

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है. भारत सरकार के उपक्रम IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड में कार्यरत सीनियर रेलवे मैनेजर कुंदन कुमार ठगी का शिकार हो गए. साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर 20 लाख 70 हजार रुपये की ठगी कर ली. पीड़ित की शिकायत पर गौरेला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, कुंदन कुमार मूल रूप से पटना (बिहार) के निवासी हैं और वर्तमान में डुमरिहा, गौरेला में रहकर गेवरारोड से पेण्ड्रारोड नई रेल लाइन परियोजना में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को उनकी पहचान ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े लोगों से हुई. आरोपियों ने उन्हें "मानसा केपिटल" नामक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कर शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दी. साथ ही कम समय में कई गुना मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाया.

अलग-अलग किस्त में निवेश

ठगों के झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 20.70 लाख रुपये निवेश कर दिए. कुछ समय बाद ऐप पर उनके खाते में करीब 80 लाख रुपए की राशि दिखाई देने लगी. जब उन्होंने इस रकम को निकालने का प्रयास किया तो ठगों ने टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर बहाने बनाना शुरू कर दिया.

3 लोगों पर नामजद रिपोर्ट

शक होने पर कुंदन कुमार ने संबंधित मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया, लेकिन सभी नंबर बंद मिले. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं. उन्होंने तत्काल गौरेला थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. गौरेला पुलिस ने कुंदन कुमार की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की है. जिसमें जय कुमार वर्मा, अनवी, आरती सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5)-BNS, 318(4)-BNSअपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

साइबर पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेन-देन की जानकारी जुटा रही है, ताकि ठगी में शामिल आरोपियों तक पहुंचा जा सके. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश के नाम पर मिलने वाले आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहें. किसी भी अनजान ऐप या वेबसाइट पर निवेश करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें. किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं.