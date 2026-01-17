ETV Bharat / state

सरकारी शिक्षक अपनी जगह प्राइवेट टीचर को भेज रहा स्कूल, शिक्षा विभाग भी हरकत से हैरान

हम जिस शिक्षक की बात कर रहे हैं, वो ओड़गी ब्लॉक के दूर दराज के गांव में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ हैं. स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला मोहरसोप है. गुरूजी पर आरोप है कि वो खुद को स्कूल नहीं आते, बदले में निजी शिक्षक को अपनी जगह पढ़ाने के लिए भेज देते हैं. ये लापरवाही कई दिनो से बदस्तूर जारी है. बच्चे भी निजी टीचर को ही सरकारी टीचर मानकर पढ़ लेते हैं.

सूरजपुर: एक प्रसिद्ध श्लोक है, "गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः" इसे हम सभी ने कभी न कभी जरूर पढ़ा है, और सुना भी है. जिसका अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता), विष्णु (संरक्षक) और शिव (विनाशक) हैं; गुरु ही साक्षात परब्रह्म (ईश्वर) हैं, ऐसे गुरु को चरण स्पर्श और नमस्कार करना चाहिए. लेकिन सूरजपुर के शासकीय प्राथमिक शाला मोहरसोप में एक ऐसे भी गुरू हैं, जो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे.

कई दिनों से चल रहा गोरखधंधा

जिस सरकारी टीचर पर स्कूल से गायब रहने का आरोप है, उस टीचर का नाम डीएस सिंह बताया जा रहा है. उसकी जगह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर की कहानी भी दिलचस्प है. बच्चों की क्लास लेने वाला निजी टीचर 12वीं पास है. आगे की पढ़ाई छूट गई है. इनको इलाके के विधायक और बीईओ तक का नाम पता नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि उनको यहां पर रखा गया है, तो वो बच्चों को पढ़ाने चले आते हैं.

जिस स्कूल में ये गोरखधंधा चल रहा है, वो ब्लॉक ओड़गी से काफी दूर है. ऐसे में संभव है कि आरोपी शिक्षक को ये पता है कि उसकी कारस्तानी किसी को पता नहीं चलेगी. स्कूली बच्चे छोटे और भोले भाले हैं, लिहाज वो भी शिकायत नहीं करेंगे. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को भी कोई जानकारी नहीं होगी. ऐसे में आरोपी शिक्षक डीएस सिंह को अपने पकड़े जाने का भय बिल्कुल नहीं रहा.

पकड़ी गई चोरी, अब कार्रवाई का इंतजार

लेकिन कहते हैं न कि चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ आरोपी शिक्षक डीएस सिंह के साथ भी. स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षक डीएस सिंह की लापरवाही और चोरी पकड़ी गई. उसकी जगह स्कूल में पढ़ाने वाले लड़के पूर्ण देव यादव ने खुद ही आरोपी शिक्षक की पोल कैमरे पर खोल दी.

जो यहां पर सरकारी टीचर हैं वो महीने में कुछ ही दिन पढ़ाने आते हैं. जब वो यहां पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं तो हमें कह देते हैं. उनकी जगह हम यहां पढ़ाने के लिए चले आते हैं. उसके बदले में हमें पैसा भी शिक्षक देते हैं. जब वो नहीं आते हैं तो बता देते हैं कि किसी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर दूसरे काम में फंसे हैं तुम चले जाओ. ऐसे में हम बच्चों को यहां बैठाकर पढ़ाते हैं: पूर्ण देव यादव, निजी शिक्षक

स्कूल में पढ़ाने आ रहे निजी शिक्षक का कहना है कि उसे महज 11 दिन हुए हैं, यहां पढ़ाते हुए. उसे न तो इसके बदले कोई नियुक्ति पत्र मिला है, न कोई पैसा स्कूल से मिलता है. यहां पर पढ़ाने के लिए भेजने वाले शिक्षक जरूर उनको पैसे अपनी जेब से देते हैं.

ओडगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह ने कही कड़ी कार्रवाई की बात

ओडगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह ने कहा, यह बड़ी लापरवाही है. हम पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे. अगर आरोपी शिक्षक दोषी पाए गए, आरोप सिद्ध हुआ तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए विभाग को लिखेंगे. इस तरह की लापरवाही अगर बरती गई है तो निंदनीय है. वैधानिक कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के कई सरकारी स्कूल जहां अपनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, वहीं कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां बुनियादी स्तर की शिक्षा भी बच्चों को ढंग से नहीं मिल पा रही. कई स्कूलों में जहां शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं, तो कई स्कूलों से गायब मिलते हैं. तमाम कोशिशों और कार्रवाइयों के बाद भी चंद शिक्षक बच्चों के भविष्य से खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं.