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बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने दिए फॉरेंसिक जांच में तेजी लाने के निर्देश

शासन सचिवालय में बच्चों से जुड़े अपराधों की समीक्षा करते मुख्य सचिव ( Source - DIPR )

जयपुर : राजस्थान में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में फॉरेंसिक जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो. बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, अपराधों की रोकथाम और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.