बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सरकार सख्त, मुख्य सचिव ने दिए फॉरेंसिक जांच में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए.
Published : November 4, 2026 at 9:05 PM IST
जयपुर : राजस्थान में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और पीड़ित बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में फॉरेंसिक जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो. बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, अपराधों की रोकथाम और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.
बाल श्रम पर कार्रवाई के साथ पुनर्वास भी प्राथमिकता : बैठक में बाल श्रम के मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए. इसके लिए सभी संबंधित विभाग जिम्मेदारी और समन्वय के साथ काम करें. उन्होंने बाल हितैषी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की.
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बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश : मुख्य सचिव ने बाल विवाह को सामाजिक कुरीति बताते हुए इसकी रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बाल विवाह के विरुद्ध निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाएं, ताकि बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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सार्वजनिक स्थानों पर ऑपरेशन गरिमा का होगा विस्तार : महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग के ऑपरेशन गरिमा की भी समीक्षा की. उन्होंने अभियान के तहत किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे अधिकाधिक सार्वजनिक स्थानों तक विस्तारित करने के निर्देश दिए. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर सावंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिनेश कुमार और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
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वायु प्रदूषण उपायों की समीक्षा : वहीं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की गई. बैठक में दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना, ग्रीन पटाखों के उपयोग, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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