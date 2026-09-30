टूट रहे बच्चों के डॉक्टर-इंजीनियर बनने के सपने, ऐसे कैसे पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा इंडिया!
स्कूली छात्रों और अभिभावकों ने लगाई सरकार और शिक्षा विभाग से गुहार, 22 हजार कि आबादी प्रभावित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 6:13 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 6:38 PM IST
चुराह: हिमाचल प्रदेश में जहां राज्य सरकार सुदृढ़ और व्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है. ऐसा ही कुछ चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है. यहां की 6 पंचायतों के हजारों बच्चों के डॉक्टर-इंजीनियर बनने के सपनों के सामने शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी कमी बाधा बनकर खड़ी है. छात्रों की हजारों की संख्या होने के बावजूद यहां सरकारी स्कूल में साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू नहीं हुई है.
22 हजार आबादी के लिए नजदीकी स्कूल
दरअसल चुराह विधानसभा क्षेत्र की 6 पंचायतों के बीच स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गनेड में लंबे समय से साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू नहीं हुई है. जिसके कारण दसवीं कक्षा के बाद साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों के अनुसार इस क्षेत्र की करीब 22 हजार से ज्यादा आबादी के लिए गनेड स्कूल नजदीकी शिक्षण संस्थान है, लेकिन यहां साइंस स्ट्रीम उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए तीसा मुख्यालय का रुख करना पड़ता है.
"स्कूल में साइंस स्ट्रीम की की कक्षाएं शुरू नहीं होने के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साइंस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को अन्य जगहों पर जाना पड़ता है, जबकि आसपास की 6 पंचायतों की 22 हजार से ज्यादा की आबादी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं." - लेख राज, कार्यकारी प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनेड
मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा आर्ट्स संकाय
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्रों के लिए स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना आसान नहीं है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के सामने आने-जाने, रहने और अन्य खर्चों की समस्या खड़ी हो जाती है. यहीं कारण है कि कई छात्र साइंस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करने की इच्छा होने के बावजूद मजबूरी में कला संकाय (Art Faculty) चुनने को विवश हो जाते हैं. छात्रों का कहना है कि अगर उनके अपने स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू हो जाए तो उन्हें घर के नजदीक ही पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा और वे अपने पसंदीदा विषयों की पढ़ाई जारी रख सकेंगे.
साइंस की पढ़ाई के लिए तीसा जाने को मजबूर
गनेड स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं होने के कारण दसवीं कक्षा पास करने के बाद छात्रों के सामने सीमित विकल्प रह जाते हैं. जिन छात्रों का लक्ष्य मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने का है, उन्हें साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए तीसा मुख्यालय जाना पड़ता है. पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्र होने के कारण रोजाना लंबी दूरी तय करना छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है. स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के कई परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां उनके सामने बड़ी बाधा बन जाती हैं. ऐसे में अगर गनेड स्कूल में ही साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू की जाती हैं तो इससे 6 पंचायतों के छात्रों को सीधा लाभ मिल सकता है.
"हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम और साइंस के टीचर नहीं है, इसलिए 6 पंचायतों के बच्चों को साइंस की पढ़ाई करने के लिए तीसा जाना पड़ता है, जो काफी दूर पड़ता है. जो बच्चे आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वे हमारे स्कूल से नहीं बन पाते हैं." - राजेश कुमार, छात्र, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनेड
क्यों महत्वपूर्ण है 6 पंचायतों के लिए ये स्कूल ?
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल गनेड, आसपास की 6 पंचायतों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है. यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं. स्कूल के आसपास रहने वाले परिवारों के लिए यह स्कूल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जब क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है और अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक हो रहे हैं, ऐसे में स्कूल में साइंस स्ट्रीम का होना समय की जरूरत बन गया है. साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई उपलब्ध होने से क्षेत्र के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, तकनीकी शिक्षा सहित साइंस से जुड़े अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.
छात्रों ने सरकार और शिक्षा विभाग से लगाई गुहार
वहीं, स्कूली छात्रों ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनेड में जल्द से जल्द साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू की जाएं. छात्रों का कहना है कि उनका अपना सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है, लेकिन स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं होने के कारण उन्हें दसवीं के बाद अपने विषय बदलने पड़ते हैं. छात्रों का कहना है कि उनके साथ आसपास की कई पंचायतों से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचते हैं. अगर स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू हो जाता है तो उन्हें अपने घर के नजदीक ही 11वीं और 12वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट पढ़ने का अवसर मिलेगा. इससे न सिर्फ उनका समय और पैसा बचेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शहरों और मुख्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की तरह समान अवसर मिल सकेंगे.
"हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं है, जिसके कारण बच्चों को मजबूरी में 11वीं और 12वीं कक्षा में आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई करनी पड़ती है. कई छात्रों की रुचि साइंस में होती है और वे आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी होती है. अगर सरकार हमारे स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू कर देती है तो इससे बच्चे अपने सपने पूरे कर पाएंगे." - जीनत अमान, छात्रा, 12वीं कक्षा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनेड
'जल्द से जल्द स्कूल में शुरू की जाए साइंस स्ट्रीम'
गनेड स्कूल के कार्यकारी प्रिंसिपल लेख राज ने कहा कि स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं होने के चलते छात्रों को मजबूरन आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई करनी पड़ रही है. उन्होंने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की कि स्कूल में जल्द से जल्द साइंस स्ट्रीम की कक्षाएं शुरू की जाएं, ताकि क्षेत्र के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े. उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें उचित शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की है.
स्थानीय लोगों ने लगाई सरकार से गुहार
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को समान अवसर मिलना जरूरी है. अगर गनेड स्कूल में साइंस स्ट्रीम शुरू की जाती है तो 6 पंचायतों के छात्रों को इसका फायदा मिलेगा. इससे उन अभिभावकों को भी राहत मिलेगी, जो अपने बच्चों को विज्ञान विषय की पढ़ाई करवाने के लिए तीसा या अन्य स्थानों पर भेजने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं. लोगों का कहना है कि आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. ऐसे में स्कूल स्तर पर जरूरी विषयों और सुविधाओं का उपलब्ध होना बेहद जरूरी है.