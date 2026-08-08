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जर्जर भवन, टपकती छत और शौचालय तक नहीं, कछौड़ के सरकारी स्कूल में 308 बच्चों की जिंदगी दांव पर

एमसीबी के सरकारी स्कूल बदहाल ( ETV BHARAT )