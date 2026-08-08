जर्जर भवन, टपकती छत और शौचालय तक नहीं, कछौड़ के सरकारी स्कूल में 308 बच्चों की जिंदगी दांव पर
9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं बदहाल भवन में पढ़ने को मजबूर हैं. बारिश के मौसम में एमसीबी में बड़ा हादसा हो सकता है
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 4:09 PM IST
एमसीबी: कछौड़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है. यहां स्कूल भवन जर्जर है. बारिश के दिनों में हालात और भी बदतर हो गए हैं. छत से पानी टपकने के कारण कई कक्षाओं में पानी भर जाता है. बच्चों की कॉपी-किताबें और ड्रेस तक भीग जाती हैं.
बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है. उन्हें शौच के लिए स्कूल परिसर से बाहर जाना पड़ता है. शिक्षकों ने बताया कि छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में ज्यादा है. यहां स्कूल भवन, शौचालय, बिजली, खेल मैदान और प्रयोगशाला जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं हैं.
हमारे पास बिल्डिंग नहीं है. अतिरिक्त कक्षा में क्लास चल रही हैं. बारिश के समय सीपेज की समस्या है. बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है. खेल मैदान नहीं है. बच्चों के खेल प्रेक्टिस के लिए जगह ही नहीं है. हमने एक बार फिर आवेदन दिया है. हर साल हम अपनी समस्या बताते रहते हैं. हमारे यहां 308 बच्चे हैं. लड़कियों की संख्या ज्यादा है. वॉशरूम जर्जर है. बच्चों को बाहर जाना पड़ता है. सांप और दूसरे जानवर का खतरा है. हमें डर लगता है- राजेश तिवारी, शिक्षिका, कछौड़
शिक्षिका ने बताया कि प्रयोगशाला का एक कमरा भी बेहद जर्जर स्थिति में है और गिरने की कगार पर है. विधायक के दौरे के दौरान भी विद्यालय की समस्याओं से संबंधित मांग और शिकायतें लिखित रूप से दी गई थीं. शिक्षक लगातार हर साल अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन अबतक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है.
क्या कहते हैं अधिकारी
मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अब स्कूल की स्थिति का निरीक्षण करने की बात कही है. एमसीबी जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने कहा कि उन्हें स्कूल की समस्याओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. बीईओ के साथ विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और मौके पर वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे.
स्कूल का निरीक्षण करेंगे. वहां शौचालय की वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे- रविकांत यादव, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के बाद ही स्कूल की वास्तविक स्थिति और अन्य समस्याओं के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि निरीक्षण के बाद आवश्यक व्यवस्था करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी.