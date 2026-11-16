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Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल के स्कूलों में 4606 प्रवक्ता पद खाली, कुल 17,971 पद स्वीकृत

हिमाचल विधानसभा तपोवन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4606 प्रवक्ता पद खाली हैं. शिक्षा विभाग के अनुसार प्रवक्ताओं के कुल 17,971 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 13,365 पद भरे हैं. इनमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध और उत्कृष्ट विद्यालयों में 3256 तथा 145 सीबीएसई संबद्ध राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 1350 पद रिक्त हैं. हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन धर्मशाला के भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने तारांकित प्रश्न लगाया था, तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इसका लिखित जवाब दिया गया.

लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश बोर्ड से संबद्ध और उत्कृष्ट विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान के सबसे अधिक 905 पद खाली हैं. इस विषय में 1641 स्वीकृत पदों में से केवल 736 भरे हैं. इसके अलावा अंग्रेजी के 340, वाणिज्य के 320, राजनीति विज्ञान के 235, इतिहास के 213 और हिंदी के 196 पद रिक्त हैं. वहीं, सीबीएसई से संबद्ध 145 सरकारी स्कूलों में ललित कला के 145 पदों में से केवल एक पद भरा है और 144 खाली हैं. मनोविज्ञान के 142, संगीत के 131, समाजशास्त्र के 126, संस्कृत के 120, भूगोल के 98, वाणिज्य के 96 और अंग्रेजी के 85 पद रिक्त हैं. गणित विषय में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति है. यहां 153 में से 140 पद भरे हैं और 13 खाली हैं.

इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को ओर से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया है कि 1922 शिक्षक निश्चित अवधि और निश्चित मानदेय के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद नियमित करने या नियमित पदों पर समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है. 25 हजार मानदेय, साल में 10 महीने ही मिलेगा वेतन लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री की ओर से 28 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना का भी हवाला दिया गया था. इसके तहत सीबीएसई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना को आगे बढ़ाया गया है. इन शिक्षकों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा, लेकिन यह भुगतान एक शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 महीने के लिए होगा. सेवा शर्तों के अनुसार इन शिक्षकों को सालाना 10 दिन का आकस्मिक अवकाश और पांच दिन का चिकित्सा अवकाश मिलेगा. अर्जित अवकाश और विशेष अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है. नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है. मैट्रिक और जमा दो हिमाचल के स्कूलों से उत्तीर्ण करने की शर्त भी रखी गई है, हालांकि बोनाफाइड हिमाचलियों को इसमें छूट दी गई है. 1922 शिक्षकों के नियमितीकरण पर सरकार का साफ इनकार भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रश्न में जरिए जानकारी मांगी कि क्या निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को दो साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित करने अथवा नियमित पदों पर समायोजित करने का विचार है. इस पर शिक्षा मंत्री के लिखित जवाब में बताया गया है कि संबंधित योजनाओं में नियमितीकरण या समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है. निश्चित अवधि पर कार्यरत 1922 शिक्षकों में अंग्रेजी के 308, गणित के 305, वाणिज्य के 154, हिंदी के 151, कंप्यूटर के 117, समाजशास्त्र के 107, भूगोल के 97, राजनीति शास्त्र के 94, अर्थशास्त्र और इतिहास के 85-85 शिक्षक शामिल हैं. इसके अलावा भौतिकी के 78, रसायन विज्ञान के 78, जीव विज्ञान के 77, लोक प्रशासन के 72, मनोविज्ञान के 68 और संगीत के 46 शिक्षक इस व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं.