ETV Bharat / state

सूरजपुर के सांवारावां स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंचे, घंटों इंतजार के बाद वापस घर लौटे बच्चे

स्कूल के बंद रहने से बच्चों को मिड डे मील भी नहीं मिल पाया.

TEACHERS DID NOT REACH SCHOOL
घंटों इंतजार के बाद वापस घर लौटे बच्चे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 5, 2026 at 4:28 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक सरकारी स्कूल समय पर नहीं खुला. जिसके कारण छोटे-छोटे बच्चे घंटों तक स्कूल के बाहर बैठे रहने को मजबूर हो गए.

गेट खुलने का इंतजार करते रहे बच्चे

यह मामला सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक के सांवारावां गांव का है, जहां प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला समय पर नहीं खुली. स्कूल के गेट बंद होने के कारण बच्चे बाहर ही बैठकर इंतजार करते रहे. परिजनों का आरोप है कि पढ़ाई तो दूर, बच्चों को मध्यान्ह भोजन तक नहीं मिल पाया.

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

ग्रामीणों और बच्चों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक अक्सर समय पर नहीं आते. कई बार तो शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. बच्चों ने भी आरोप लगाया है कि कई बार शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते हैं, जिससे स्कूल का माहौल भी खराब होता है और पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होती है.

ग्रामीणों की मांगें

ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से करने की बात कही है और स्कूल में नियमित रूप से शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उन्हें समय पर मध्यान्ह भोजन भी मिल सके.

ETV Bharat Impact: सूरजपुर डीएवी स्कूल विवाद, सरकार ने बनाई जांच समिति, बच्चों से श्रमदान कराने का मामला

होली से पहले अवैध शराब पर एक्शन, चार तस्कर गिरफ्तार,चांदनी थाना क्षेत्र का मामला

सूरजपुर डीएवी स्कूल विवाद: प्रिंसिपल को पद से हटाया, डीएवी जनकपुर के प्राचार्य को अतिरिक्त प्रभार

Last Updated : March 5, 2026 at 4:52 PM IST

TAGGED:

SURAJPUR
BHAIYATHAN BLOCK
सांवारावां गांव
DISTRICT EDUCATION OFFICER SURAJPUR
TEACHERS DID NOT REACH SCHOOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.