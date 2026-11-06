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सीएम सुक्खू से छात्रा ने पूछा सवाल, AI के दौर में विद्यार्थियों के लिए सरकार क्या उठा रही कदम?

सीएम सुक्खू ने छात्रों संग किया संवाद ( @CM Sukhvinder Singh Sukhu )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है. आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और कोडिंग का है. ऐसे में सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी इन उन्नत तकनीकों की जानकारी देना समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. इसी विषय को लेकर एक छात्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष महत्वपूर्ण सवाल उठाया.

छात्र ने सीएम से AI और कोडिंग को लेकर पूछा सवाल राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैहला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र-छात्राओं से संवाद किया. इस दौरान एक छात्रा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि वर्तमान समय में दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है. शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और प्रशासन तक लगभग हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या AI और कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चे भी तकनीकी शिक्षा में पीछे न रहें?

छात्रा के इस सवाल पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया, "प्रदेश सरकार AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और कोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है. बदलते समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके". मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं. सरकार का प्रयास है विद्यार्थियों को ऐसी तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे वे आने वाले समय में नए अवसरों का लाभ उठा सकें और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें. मुख्यमंत्री ने छात्रा के सवाल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़े हर अच्छे सुझाव पर सरकार गंभीरता से विचार करती है. आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विद्यार्थियों को तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा. इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है. AI और कोडिंग पाठ्यक्रम में होंगे शामिल गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. ऐसे में AI और कोडिंग जैसी तकनीकों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने से इन विद्यार्थियों को भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल सकता है. इससे सरकारी और निजी स्कूलों के बीच तकनीकी शिक्षा के अंतर को कम करने में भी मदद मिल सकती है.