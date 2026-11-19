माइनस में तापमान, हाड़ कंपाने वाली ठंड, फिर भी बिना छत के स्कूल में पढ़ने को मजबूर 250 विद्यार्थी
जून की आपदा में उड़ गई थी स्कूल की छत, अब तक नहीं हुई कोई मरम्मत, अब ठंड ने बधाई विद्यार्थियों की मुश्किलें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:10 PM IST
सराज: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की एंट्री हो चुकी हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में लुढ़क गया है. पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में 250 विद्यार्थी इस ठंड में खुली छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए हैं. जहां एक ओर सर्दी का सितम बढ़ने लगा है, वहीं इन विद्यार्थियों के लिए सर्दी से बचना बड़ी चुनौती बन गया है. ये विद्यार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी के हैं.
5 महीने बाद भी नहीं दुरुस्त हुई स्कूल की छत
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज की दूरदराज पंचायत चिउणी में इसी साल 9 जून को आपदा का कहर टूटा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी की छत इसकी भेंट चढ़ गई. मगर आपदा के 5 महीने बीत जाने के बाद भी स्कूल की छत दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसके चलते स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी में वर्तमान समय में 250 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.
शाम के समय छत उड़ने से टला बड़ा हादसा
गौरतलब है कि 9 जून 2026 को बरसात के दौरान स्कूल की छत उड़ गई थी, जिससे स्कूल भवन को खासा नुकसान पहुंचा था. हालांकि गनीमत रही थी कि स्कूल की ये छत देर शाम के समय उड़ी थी. अगर दिन के समय ऐसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, अब नवंबर महीना भी आधे से ज्यादा बीत गया और ठंड बढ़ रही है, लेकिन स्कूल की छत अभी तक ठीक नहीं हुई है. जिसका खामियाजा स्कूल के मासूम विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है. घटते तापमान के बीच बिना छत के स्कूल में पढ़ाई करना विद्यार्थियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है.
छत उड़ने के दो दिन बाद डीसी को लिखा था पत्र
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार पूरी ने बताया कि 9 जून को स्कूल की छत उड़ गई थी. उसके दो दिन बाद ही स्कूल प्रबंधन द्वारा डीसी मंडी को पत्र लिखकर सहायता मांगी थी. स्कूल प्रबंधन द्वारा हर जगह स्कूल की मरम्मत के लिए आग्रह किया गया है, लेकिन किसी ने भी स्कूल की सुध नहीं ली. अब मौसम ने करवट ले ली है. ऐसे में एक तरफ पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, दूसरी तरफ विद्यार्थियों को स्कूल में सुरक्षित पढ़ाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
"व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में दूरदराज क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर सुक्खू सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़े अंतर को उजागर करती है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री
बारिश-बर्फबारी बढ़ा सकती है छात्रों की मुश्किलें
एसएमसी प्रधान डूमणी राम ने बताया कि सर्दियों के आने से अभिभावक भी डरे हुए हैं. मौसम जब साफ रहता तब बच्चों को धूप में बैठा दिया जाता है, लेकिन परेशानी तब ज्यादा हो जाती है, जब आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो जाती है. वहीं, आने वाले दिनों में परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है. ऐसे में अगर बारिश-बर्फबारी होती है तो विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि स्कूल में सिर्फ दो ही कमरे सही सलामत हैं. ऐसे में सिर्फ दो कमरों में स्कूल प्रबंधन सैकड़ों बच्चों की परीक्षा कैसे करवाएगा? स्कूल चिउणी खड्ड से सिर्फ 200 मीटर दूर बना है. ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं.