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माइनस में तापमान, हाड़ कंपाने वाली ठंड, फिर भी बिना छत के स्कूल में पढ़ने को मजबूर 250 विद्यार्थी

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी ( ETV Bharat )

सराज: हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की एंट्री हो चुकी हैं. ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में लुढ़क गया है. पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. ऐसे में 250 विद्यार्थी इस ठंड में खुली छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए हैं. जहां एक ओर सर्दी का सितम बढ़ने लगा है, वहीं इन विद्यार्थियों के लिए सर्दी से बचना बड़ी चुनौती बन गया है. ये विद्यार्थी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चिउणी के हैं.

सराज की दूरदराज पंचायत चिउणी (ETV Bharat) 5 महीने बाद भी नहीं दुरुस्त हुई स्कूल की छत