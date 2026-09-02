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उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की रिपोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )