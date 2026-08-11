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हिमाचल के इस कॉलेज में अब 10 मिनट में मिलेंगे NOC, फॉर्म, डिग्री समेत ये डॉक्यूमेंट्स, लागू हुई टेन मिनट पॉलिसी

कॉलेज प्रशासन ने 10 मिनट पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत छात्रों को ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ 10 मिनट के अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे.

Govt Post Graduate College Bilaspur
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:07 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल के बिलासपुर कॉलेज में अब छात्रों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने और घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर प्रशासन ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 मिनट पॉलिसी लागू करने की पहल की है. इस पॉलिसी के तहत छात्रों को क्लास से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, एनओसी, स्कॉलरशिप फॉर्म, डिग्री और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 मिनट के अंदर उपलब्ध करवाने का दावा किया है.

क्यों जारी की 10 मिनट पॉलिसी ?

बिलासपुर कॉलेज प्रशासन के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें अक्सर किसी प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exam), स्कॉलरशिप, हाई एजुकेशन, नौकरी या अन्य जरूरी काम के लिए कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं. कई बार संबंधित शिक्षक या कर्मचारी के उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने अब समयबद्ध व्यवस्था यानी 10 मिनट पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया है.

बिलासपुर कॉलेज में 10 मिनट पॉलिसी लागू (ETV Bharat)

कॉलेज की पहल का मुख्य उद्देश्य

बिलासपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पीएस कटवाल ने बताया कि इसके लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों को समय पर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी विद्यार्थियों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी. कॉलेज प्रशासन की कोशिश रहेगी की विद्यार्थी जब भी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए कमेटी के पास पहुंचे तो उसे अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े और 10 मिनट के उसे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवा दिया जाए. विद्यार्थियों को छोटी-छोटी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए परेशान होना न पड़े, यही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है.

"खास बात यह है कि अगर कमेटी में शामिल कोई अध्यापक उस समय एग्जाम ड्यूटी में हो या अपनी कक्षा ले रहा हो, तब भी विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य को लंबित नहीं रखा जाएगा. संबंधित अध्यापक को निर्धारित समय में ही डॉक्यूमेंट पर साइन करने और विद्यार्थी को जरूरी कागजात उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी." - डॉ. पीएस कटवाल, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर

पॉलिसी में ये कागजात हैं शामिल

प्रिंसिपल डॉ. पीएस कटवाल ने बताया 10 मिनट पॉलिसी में एनओसी, स्कॉलरशिप से संबंधित फॉर्म डिग्री, प्रमाणपत्र, कक्षा से संबंधित डॉक्यूमेंट और अन्य जरूरी कागजात शामिल हैं. इन डॉक्यूमेंट्स के लिए विद्यार्थियों को कई बार अलग-अलग स्तर पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं. इस दौरान अगर संबंधित शिक्षक या कर्मचारी अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होता है तो विद्यार्थी का काम रुक जाता है. अब नई व्यवस्था के तहत ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाएगा. इससे विद्यार्थियों का समय भी बचेगा और उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए बार-बार कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

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