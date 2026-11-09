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सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी सीखेंगे आपदा प्रबंधन के गुर, समिति देगी अहम सुझाव

अधिकारियों की बैठक लेते मुख्य सचिव आनंद बर्धन ( फोटो सोर्स- Information Department )

हर साल 28 नवंबर को मनाया जाएगा आपदा प्रबंधन: दरअसल, उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता से सबक लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश में पहली बार आपदा प्रबंधन दिवस मनाने पर विचार कर रही है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 28 नवंबर को हर साल आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की थी. जिसको लेकर अब मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने भी अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इसे मनाए जाने के आदेश दिए हैं.