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'शेर है सरकार, कर्मचारी हैं मेमने', हिमाचल के कर्मचारी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, SC ने नहीं मानी सरकार की कोई भी दलील

कर्मचारियों के मामले में SC ने ये तल्ख टिप्पणी क्यों की, इसके लिए मामले का पूरा बैकग्राउंड जानना होगा. पढ़ें रजनीश शर्मा की रिपोर्ट

HIMACHAL PRADESH EMPLOYEES ACT
हिमाचल के कर्मचारी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 3:55 PM IST

13 Min Read
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शिमला: देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में बीते बुधवार को हिमाचल सरकार को रत्ती भर भी राहत नहीं दी. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न और सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया के समक्ष तीखी टिप्पणी करते हुए कहा- 'देयर इज ए सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लॉयन एंड लैंब कॉन्ट्रैक्ट, यू आर लॉयन एंड एमप्लाइज आर पूअर लैंब'... इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने हिमाचल सरकार की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) डिस्मिस कर दी. आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसाल के जरिये सरकार को शेर और कर्मचारियों को मेमना कहकर हिमाचल गवर्नमेंट पर तीखी टिप्पणी क्यों की? SC ने क्यों ये कहा कि आप (राज्य सरकार) शेर हैं और कर्मचारी बेचारा मेमना, आप क्या करोगे? मर्सी ही न'

दरअसल ये सारी तीखी टिप्पणियां हिमाचल सरकार की तरफ से लाए गए कर्मचारी एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की गई. सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य यही था कि कर्मचारी अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर काटता है. राज्य सरकार के पास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए वकीलों की फौज होती है. ये सारा तामझाम इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारियों को उनके बकाया हक न देने पड़ें. सरकार के पास अन्य कामों के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के वैधानिक हक देने के लिए मुकदमेबाजी का रास्ता अपनाया जाता है. इससे पहले लॉयन एंड लैंब वाली टिप्पणी हिमाचल हाईकोर्ट ने भी एक सुनवाई के दौरान की थी. ये टिप्पणी हिमाचल हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने की थी. हाईकोर्ट की टिप्पणी थी- 'दि स्टेट इज ए मैटाफोरिकल लॉयन, व्हाइल दि एंप्लाई इज ए मैटाफोरिकल लैंब, वेयर ए लॉयन कांट्रेक्ट्स विद ए लैंब, कांस्टीट्यूशनल कोट्र्स मस्ट प्रोटेक्ट दि लैंब'

SUPREME COURT ON HP GOVT SLP
सुप्रीम कोर्ट से भी सुक्खू सरकार को बड़ा झटका (FILE@ETVBHARAT)

दरअसल, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 लाई थी. इस अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. करीब 445 याचिकाओं के माध्यम से हिमाचल हाईकोर्ट में कर्मचारी एक्ट को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए कर्मचारी अधिनियम को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट से भी हिमाचल सरकार को कोई राहत नहीं मिली है. बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अन्य परिणामी लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने सुनवाई के दौरान कई मर्तबा राज्य की खराब आर्थिक स्थितियों का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. सीनियर एडवोकेट ने शिक्षा विभाग का हवाला देते हुए कहा कि अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों के सभी लाभ देने के लिए कम से कम छह हजार करोड़ रुपए लगेंगे. इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कोई तरजीह नहीं दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में एकाधिक बार ताज मोहम्मद केस का जिक्र आया. हिमाचल में अनुबंध कर्मियों के मसले, नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी, अनुबंध सेवाकाल को पेंशन में गिने जाने से लेकर ताज मोहम्मद केस के संक्षिप्त ब्यौरे व कानूनी पहलुओं के जरिए इस मामले की पड़ताल की जाएगी.

HIMACHAL HIGH COURT
हाईकोर्ट ने कर्मचारी अधिनियम को रद्द कर दिया था (FILE@ETVBHARAT)

हिमाचल में अनुबंध सेवाकाल की परिपाटी

ये सभी जानते हैं कि छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश आर्थिक संसाधनों की कमी झेलता आया है. यहां रोजगार का एक बड़ा माध्यम सरकारी नौकरी ही रहा है. चूंकि सरकार के खजाने में इतना खुला पैसा नहीं होता कि नियमित कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व अन्य एश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम के लाभ दिए जा सकें, लिहाजा हिमाचल में सरकारी व्यवस्था ने अनुबंध कर्मचारी नीति पर काम किया. हालांकि हिमाचल में नब्बे के दशक से अनुबंध नियुक्तियां हो रही थीं, लेकिन वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल सरकार ने सभी विभागों के लिए अनुबंध सेवाकाल वाली नीति लाई. दिसंबर 2003 से पहले हिमाचल प्रदेश में भर्ती व प्रमोशन नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में ये शुरु हुआ. शुरुआत में अनुबंध सेवाकाल की अवधि आठ साल थी यानी आठ साल अनुबंध पर सेवाएं देने के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाता था. फिर वर्ष 2012 से 2014 में अनुबंध सेवाकाल छह साल किया गया. फिर ये अनुबंध अवधि क्रमश: पांच साल, तीन साल व दो साल हुई. साल 2017 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल ने सुजानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद भाजपा अनुबंध सेवाकाल को लेकर सीनियोरिटी पर आंच नहीं आने देगी. भाजपा सत्ता में तो आई, लेकिन धूमल चुनाव हार गए और सीएम जयराम ठाकुर बने. ये वादा अधूरा रह गया.

क्या है ताज मोहम्मद केस, सुनवाई में बार-बार आया जिक्र

ताज मोहम्मद केस हिमाचल प्रदेश के फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ा है. ताज मोहम्मद इंस्पेक्टर ग्रेड वन के पद पर कार्यरत था. उसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई थी. इस पद की भर्ती तत्कालीन राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से हुई थी. पांच साल की सेवा के बाद ताज मोहम्मद को नियमित किया गया. बाद में विभाग में कुछ क्लर्क प्रमोट हुए और सीनियोरिटी को लेकर विवाद हो गया. ताज मोहम्मद का मानना था कि सीनियोरिटी लिस्ट में क्लर्क ऊपर हो गए चूंकि ताज मोहम्मद सीधे इंस्पेक्टर ग्रेड वन भर्ती हुए थे, लिहाजा सीनियोरिटी का मसला आ गया. प्रार्थी का कहना था कि उसकी अनुबंध सेवा भी सीनियोरिटी के लिए गिनी जाए. यदि ऐसा होता है तो वे क्लर्कों से सीनियर हो जाएंगे और फूड एंड सिविल सप्लाई अधिकारी के पद के हकदार होंगे. हाईकोर्ट से फैसला ताज मोहम्मद के फेवर में हुआ. इस केस के बाद हिमाचल में नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ का रास्ता अन्य विभागों के अनुबंध कर्मियों के लिए भी खुल गया.

इन मामलों ने बढ़ाई थी सरकार की चिंता

अनुबंध सेवाकाल की अवधि को पेंशन व अन्य वित्तीय लाभों के लिए गिने जाने को लेकर विगत में हिमाचल हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ऐसे आए थे, जिनसे हिमाचल सरकार मुश्किल में पड़ी थी. दरअसल, शुरुआत शीला देवी केस से हुई थी. शीला देवी के पति प्रकाश ठाकुर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे. उनके पति ने आठ साल अनुबंध सेवाकाल बिताया, फिर तीन साल नियमित सेवा की और इस दौरान उनका देहांत हो गया. शीला देवी ने पति की अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी. शीला देवी ने केस जीता और उसके साथ ही हजारों अनुबंध कर्मियों की अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने का रास्ता साफ हुआ. अन्य विभागों में कर्मचारियों ने अनुबंध अवधि के सेवाकाल को नियमित सेवाकाल में जोड़ने, उससे उपजने वाले वित्तीय लाभ, सीनियोरिटी व एरियर आदि के मसले हाईकोर्ट में पहुंचे. हाईकोर्ट से उनके हक में फैसले हुए. राज्य सचिवालय से रिटायर हुए सेक्शन ऑफिसर सुरेंद्र राणा ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि उन्हें जनवरी 2016 से 2018 तक का वेतन व पेंशन का एरियर दिया जाए. इसी तरह बालो देवी केस में भी आठ साल की नियमित सेवा के बाद पेंशन भुगतान का आदेश सुप्रीम कोर्ट का था.

भारी-भरकम देनदारियों से बचने को एक्ट का सहारा

हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को कड़ी फटकार के साथ सख्त आदेश आ रहे थे कि कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को सरकार खजाने की कमी का बहाना देकर रोक नहीं सकती. कई मामलों में तो हाईकोर्ट ने कंटेप्ट की चेतावनी भी दी. दरअसल, हिमाचल सरकार यदि अनुबंध अवधि को सेवाकाल में जोड़ने, पेंशन, एरियर व अन्य वित्तीय लाभों को देने की तरफ कदम बढ़ाती तो खजाने में इतना पैसा जुटाना संभव ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में भी केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पक्ष रखा कि अकेले शिक्षा विभाग के ऐसे केसिज की देनदारी में छह हजार करोड़ रुपए चाहिए होंगे. अन्य विभागों को मिला दिया जाए तो ये देनदारी दस हजार करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगी. इन सबसे बचने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार साल 2024 के विंटर सेशन में बिल लेकर आई थी. इसके अनुसार अनुबंध कर्मियों को नियमित होने के बाद ही सीनियोरिटी से जुड़े वित्तीय लाभ मिलने का प्रावधान था. साथ ही इन्क्रीमेंट का लाभ भी एक्ट के प्रावधानों से प्रभावित हो रहा था. ये एक्ट 12 दिसंबर 2003 से लागू माना जाना था.

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कांग्रेस सरकार ने 2024 के विंटर सेशन में ये बिल पेश किया था (FB@CMSUKHU)

इस एक्ट में ऐसा क्या है जिस पर उठ रहे सवाल

दरअसल इस विधेयक का नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 था. जो हिमाचल विधानसभा से साल 2024 के शीतकालीन सत्र के दौरान पास हुआ. इसके तहत प्रावधान किया गया कि कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी, सीनियोरिटी, प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभ सिर्फ नियमित होने की तिथि से ही मिलेंगे, अनुबंध नियुक्ति की तिथि से नहीं. साथ ही इस एक्ट को 12 दिसंबर 2003 से लागू किया गया यानी ये नियम 2003 के बाद नियुक्त हुए सभी अनुबंध कर्मचारियों पर लागू होंगे. जिसके कारण हजारों कर्मचारी इसके दायरे में आ गए.

20 दिसंबर 2024 को बिल पर हुई चर्चा के जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि सरकार की समस्या यह है कि कर्मचारी कोर्ट में जाते हैं और रेगुलराइजेशन की मांग करते हैं. अदालत से भी ऐसे कई फैसले आए हैं, जिसमें अनुबंध नीति का कोई महत्व ही नहीं रह गया है. अब सरकार इस विधेयक के जरिए कानून में रह गई एक कमी को दूर कर रही है. इसमें यानी बिल में रेगुलर/कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया गया था. इससे कोर्ट में जा रहे केस में सरकार हार रही थी. अब यदि इन फैसलों के कारण पिछली डेट से प्रमोशन करने लगेंगे, तो कई डिमोट हो जाएंगे. इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह फैसला सरकार को करना पड़ा है.

जब ये बिल लाया गया उस समय सदन में भाजपा एमएलए त्रिलोक जम्वाल ने कहा था कि सरकार इस एक्ट को अदालत में जरूर चैलेंज किया जाएगा और सरकार इसे डिफेंड नहीं कर पाएगी. वही हुआ भी, पहले कर्मचारियों ने इस एक्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज कर केस जीता और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से एसएलपी खारिज हो गई.

'सुप्रीम' फैसले पर किसने क्या कहा ?

राज्य सरकार अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है. हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव भूषण का कहना है कि अनुबंध अवधि को सेवाकाल में गिनने और उससे उपजे वित्तीय लाभ सरकार को देने ही होंगे. हाईकोर्ट ने इस मामले में शानदार फैसला दिया था. अदालत ने एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था. साथ ही कहा था कि कर्मचारियों को जायज हक को कोई सरकार नहीं रोक सकती. खुद हाईकोर्ट ने कहा था कि पैसे की कमी का बहाना बनाकर वित्तीय लाभ नहीं रोके जा सकते हैं. राज्य सरकार ने देनदारी से बचने के लिए ही एक्ट का रास्ता अपनाया था. उसे न केवल हाईकोर्ट ने रद्द किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की एसएलपी खारिज की है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर सुक्खू सरकार की असंवैधानिक नीति पर तमाचा मारा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस समय सुक्खू सरकार ने संख्या बल का सहारा लेकर इस एक्ट को विधानसभा में पारित करवाया था, विपक्ष ने उस समय भी विरोध किया था. साथ ही ये भी कहा था कि अदालत में ये बिल चैलेंज हो गया तो सरकार डिफेंड नहीं कर पाएगी. पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस सरकार की कर्मचारी विरोधी सोच को बेनकाब करने वाला है.

हिमाचल प्रदेश अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के महासचिव अनिल सेन ने इस फैसले पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी है. संगठन के सदस्य मुनीष शर्मा का कहना है कि नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभ अब मिल सकेंगे. हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कर्मचारियों की ऐतिहासिक जीत बताया है. वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है. सुक्खू सरकार ने ही कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है. सरकार सभी मामलों में कर्मियों के साथ मिलकर समाधान निकालने की पक्षधर है.

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