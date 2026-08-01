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'शेर है सरकार, कर्मचारी हैं मेमने', हिमाचल के कर्मचारी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, SC ने नहीं मानी सरकार की कोई भी दलील

हिमाचल के कर्मचारी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: देश की सर्वोच्च अदालत ने कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में बीते बुधवार को हिमाचल सरकार को रत्ती भर भी राहत नहीं दी. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न और सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया के समक्ष तीखी टिप्पणी करते हुए कहा- 'देयर इज ए सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लॉयन एंड लैंब कॉन्ट्रैक्ट, यू आर लॉयन एंड एमप्लाइज आर पूअर लैंब'... इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने हिमाचल सरकार की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) डिस्मिस कर दी. आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसाल के जरिये सरकार को शेर और कर्मचारियों को मेमना कहकर हिमाचल गवर्नमेंट पर तीखी टिप्पणी क्यों की? SC ने क्यों ये कहा कि आप (राज्य सरकार) शेर हैं और कर्मचारी बेचारा मेमना, आप क्या करोगे? मर्सी ही न' दरअसल ये सारी तीखी टिप्पणियां हिमाचल सरकार की तरफ से लाए गए कर्मचारी एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की गई. सुप्रीम कोर्ट का तात्पर्य यही था कि कर्मचारी अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर काटता है. राज्य सरकार के पास हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए वकीलों की फौज होती है. ये सारा तामझाम इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारियों को उनके बकाया हक न देने पड़ें. सरकार के पास अन्य कामों के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों के वैधानिक हक देने के लिए मुकदमेबाजी का रास्ता अपनाया जाता है. इससे पहले लॉयन एंड लैंब वाली टिप्पणी हिमाचल हाईकोर्ट ने भी एक सुनवाई के दौरान की थी. ये टिप्पणी हिमाचल हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने की थी. हाईकोर्ट की टिप्पणी थी- 'दि स्टेट इज ए मैटाफोरिकल लॉयन, व्हाइल दि एंप्लाई इज ए मैटाफोरिकल लैंब, वेयर ए लॉयन कांट्रेक्ट्स विद ए लैंब, कांस्टीट्यूशनल कोट्र्स मस्ट प्रोटेक्ट दि लैंब' सुप्रीम कोर्ट से भी सुक्खू सरकार को बड़ा झटका (FILE@ETVBHARAT) दरअसल, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम, 2024 लाई थी. इस अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. करीब 445 याचिकाओं के माध्यम से हिमाचल हाईकोर्ट में कर्मचारी एक्ट को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए कर्मचारी अधिनियम को रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट से भी हिमाचल सरकार को कोई राहत नहीं मिली है. बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ, नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता व अन्य परिणामी लाभ जारी करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने सुनवाई के दौरान कई मर्तबा राज्य की खराब आर्थिक स्थितियों का हवाला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली. सीनियर एडवोकेट ने शिक्षा विभाग का हवाला देते हुए कहा कि अनुबंध से नियमित हुए कर्मचारियों के सभी लाभ देने के लिए कम से कम छह हजार करोड़ रुपए लगेंगे. इस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कोई तरजीह नहीं दी. सुनवाई के दौरान कोर्ट में एकाधिक बार ताज मोहम्मद केस का जिक्र आया. हिमाचल में अनुबंध कर्मियों के मसले, नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी, अनुबंध सेवाकाल को पेंशन में गिने जाने से लेकर ताज मोहम्मद केस के संक्षिप्त ब्यौरे व कानूनी पहलुओं के जरिए इस मामले की पड़ताल की जाएगी. हाईकोर्ट ने कर्मचारी अधिनियम को रद्द कर दिया था (FILE@ETVBHARAT) हिमाचल में अनुबंध सेवाकाल की परिपाटी ये सभी जानते हैं कि छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश आर्थिक संसाधनों की कमी झेलता आया है. यहां रोजगार का एक बड़ा माध्यम सरकारी नौकरी ही रहा है. चूंकि सरकार के खजाने में इतना खुला पैसा नहीं होता कि नियमित कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व अन्य एश्योर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम के लाभ दिए जा सकें, लिहाजा हिमाचल में सरकारी व्यवस्था ने अनुबंध कर्मचारी नीति पर काम किया. हालांकि हिमाचल में नब्बे के दशक से अनुबंध नियुक्तियां हो रही थीं, लेकिन वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रेम कुमार धूमल सरकार ने सभी विभागों के लिए अनुबंध सेवाकाल वाली नीति लाई. दिसंबर 2003 से पहले हिमाचल प्रदेश में भर्ती व प्रमोशन नियमों में अनुबंध नियुक्ति का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में ये शुरु हुआ. शुरुआत में अनुबंध सेवाकाल की अवधि आठ साल थी यानी आठ साल अनुबंध पर सेवाएं देने के बाद कर्मचारियों को नियमित किया जाता था. फिर वर्ष 2012 से 2014 में अनुबंध सेवाकाल छह साल किया गया. फिर ये अनुबंध अवधि क्रमश: पांच साल, तीन साल व दो साल हुई. साल 2017 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल ने सुजानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद भाजपा अनुबंध सेवाकाल को लेकर सीनियोरिटी पर आंच नहीं आने देगी. भाजपा सत्ता में तो आई, लेकिन धूमल चुनाव हार गए और सीएम जयराम ठाकुर बने. ये वादा अधूरा रह गया. क्या है ताज मोहम्मद केस, सुनवाई में बार-बार आया जिक्र ताज मोहम्मद केस हिमाचल प्रदेश के फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर्स अफेयर डिपार्टमेंट से जुड़ा है. ताज मोहम्मद इंस्पेक्टर ग्रेड वन के पद पर कार्यरत था. उसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई थी. इस पद की भर्ती तत्कालीन राज्य अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से हुई थी. पांच साल की सेवा के बाद ताज मोहम्मद को नियमित किया गया. बाद में विभाग में कुछ क्लर्क प्रमोट हुए और सीनियोरिटी को लेकर विवाद हो गया. ताज मोहम्मद का मानना था कि सीनियोरिटी लिस्ट में क्लर्क ऊपर हो गए चूंकि ताज मोहम्मद सीधे इंस्पेक्टर ग्रेड वन भर्ती हुए थे, लिहाजा सीनियोरिटी का मसला आ गया. प्रार्थी का कहना था कि उसकी अनुबंध सेवा भी सीनियोरिटी के लिए गिनी जाए. यदि ऐसा होता है तो वे क्लर्कों से सीनियर हो जाएंगे और फूड एंड सिविल सप्लाई अधिकारी के पद के हकदार होंगे. हाईकोर्ट से फैसला ताज मोहम्मद के फेवर में हुआ. इस केस के बाद हिमाचल में नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ का रास्ता अन्य विभागों के अनुबंध कर्मियों के लिए भी खुल गया. इन मामलों ने बढ़ाई थी सरकार की चिंता