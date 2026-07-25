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ऑपरेशन थिएटर था व्यस्त, डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में ही कर दिया ऑपरेशन, बच्ची Safe

चूरू: जिले के सरदारशहर स्थित राजकीय उपजिला अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ ने संवेदनशीलता और सूझबूझ की मिसाल पेश की है. एक 6 वर्षीय बच्ची का पैर का अंगूठा साइकिल की चेन में फंसने से लगभग कट गया था. ऑपरेशन थिएटर पहले से व्यस्त था और परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि निजी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता था. ऐसे में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. किशन सिहाग ने इमरजेंसी वार्ड को ही अस्थायी ऑपरेशन थिएटर में बदल दिया. इमरजेंसी स्टाफ के सहयोग से करीब आधे घंटे में ऑपरेशन पूरा किया और बच्ची का अंगूठा सफलतापूर्वक जोड़ दिया. डॉ. सिहाग ने बताया कि यदि देर होती तो अंगूठा काटना पड़ सकता था.

डॉ सिहाग ने बताया कि करणी नगर में झुग्गी बनाकर रहने वाले विनोद सांसी की 6 वर्षीय पुत्री किरिषी खेलते समय हादसे का शिकार हो गई थी. साइकिल की चेन में पैर फंसने से उसके पैर का अंगूठा लगभग शरीर से अलग हो गया. परिजन तत्काल उसे राजकीय उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. किशन सिहाग ने कहा कि बच्ची का तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन उस समय अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर पहले से एक अन्य सर्जरी में व्यस्त था. परिवार निजी अस्पताल में इलाज कराने में समर्थ नहीं था.

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