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ऑपरेशन थिएटर था व्यस्त, डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में ही कर दिया ऑपरेशन, बच्ची Safe

परिजन जब बच्ची को अस्पताल लेकर आए, तब अगूंठा लगभग कट चुका था. डॉक्टर ने बिना समय गंवाए ऑपरेशन कर कटा अंगूठा जोड़ दिया.

Doctor Saved Girls Severed toe
अस्पताल में भर्ती बच्ची को दुलारते डॉक्टर (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
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चूरू: जिले के सरदारशहर स्थित राजकीय उपजिला अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ ने संवेदनशीलता और सूझबूझ की मिसाल पेश की है. एक 6 वर्षीय बच्ची का पैर का अंगूठा साइकिल की चेन में फंसने से लगभग कट गया था. ऑपरेशन थिएटर पहले से व्यस्त था और परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि निजी अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकता था. ऐसे में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. किशन सिहाग ने इमरजेंसी वार्ड को ही अस्थायी ऑपरेशन थिएटर में बदल दिया. इमरजेंसी स्टाफ के सहयोग से करीब आधे घंटे में ऑपरेशन पूरा किया और बच्ची का अंगूठा सफलतापूर्वक जोड़ दिया. डॉ. सिहाग ने बताया कि यदि देर होती तो अंगूठा काटना पड़ सकता था.

डॉ सिहाग ने बताया कि करणी नगर में झुग्गी बनाकर रहने वाले विनोद सांसी की 6 वर्षीय पुत्री किरिषी खेलते समय हादसे का शिकार हो गई थी. साइकिल की चेन में पैर फंसने से उसके पैर का अंगूठा लगभग शरीर से अलग हो गया. परिजन तत्काल उसे राजकीय उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जांच के बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. किशन सिहाग ने कहा कि बच्ची का तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी है, लेकिन उस समय अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर पहले से एक अन्य सर्जरी में व्यस्त था. परिवार निजी अस्पताल में इलाज कराने में समर्थ नहीं था.

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स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉ. सिहाग ने बिना समय गंवाए बड़ा निर्णय लिया. इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण और इमरजेंसी स्टाफ के सहयोग से इमरजेंसी वार्ड को अस्थायी ऑपरेशन थिएटर बनाया गया और तत्काल ऑपरेशन शुरू किया गया. करीब आधे घंटे तक चले ऑपरेशन में चिकित्सकों ने बच्ची के पैर का कटा अंगूठा सफलतापूर्वक दोबारा जोड़ दिया गया. समय पर उपचार मिलने से अंगूठा बच गया और बच्ची की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है.

डॉ. सिहाग ने बताया कि जब बच्ची अस्पताल पहुंची थी, तब उसका अंगूठा लगभग अलग हो चुका था. यदि तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अंगूठा काटने की नौबत आ सकती थी. हालात को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में ही ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया, जो पूरी तरह सफल रहा. इधर, बेटी का सफल इलाज होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और डॉक्टर तथा पूरी चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त किया.

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