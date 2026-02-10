ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 12 खाद्य सुरक्षा ऑफिसर्स का प्रमोशन, बनाए गए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सरकारी कर्मियों का प्रमोशन किया है. पढ़िए पूरी खबर

Promotion of Food Safety Officers in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रमोशन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में साल 2026 में सरकारी कर्मियों के प्रमोशन का जो सिलसिला जारी हुआ है. वह फरवरी महीने में भी जारी रहा. मंगलवार को साय सरकार ने प्रदेश के 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रमोशन किया है. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह प्रमोशन आदेश जारी किया है.

12 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रमोशन

छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कुल 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रमोट किया है. उन्हें प्रमोशन देते हुए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

list of promotions
प्रमोशन की सूची देखिए (ETV BHARAT)

वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में मिली पदोन्नति

छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति दी गई है. इस आदेश के तहत विभागीय पदोन्नति समिति की 28 जनवरी 2026 को हुई बैठक के फैसले को आधार बनाया गया था. इस मीटिंग में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रमोशन की अनुशंसा की गई थी. इस अनुशंसा के मुताबिक अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुप में रखा गया है. इसके साथ ही सभी 12 अधिकारियों की नई तैनाती भी की गई है.

list of promotions
प्रमोशन की पूरी सूची (ETV BHARAT)

15 दिनों के भीतर नए जगह पर करना होगा ज्वाइन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए गए सभी 12 कर्मियों को नए जगह पर पदस्थापना के ऑर्डर दिए गए हैं. यह ऑर्डर इसी प्रमोशन लिस्ट के साथ दर्शाए गए हैं. सभी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर अपना नया पदभार ग्रहण करना होगा. प्रमोशन पाए सभी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो उनका प्रमोशन खुद ब खुद रद्द हो जाएगा. इसलिए उन्हें 15 दिनों के भीतर बताए गए नए पदस्थापना वाली जगह पर ज्वाइन करना होगा.

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6,414 जोड़े एक सूत्र में बंधे, सीएम कन्या विवाह योजना के तहत हुई शादी

राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का जलवा, महिला खिलाड़ियों का 6 गोल्ड मेडल पर कब्जा

TAGGED:

PROMOTION OF GOVT EMPLOYEES
FOOD SAFETY OFFICERS PROMOTED
SAI GOVT
छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का प्रमोशन
EMPLOYEES PROMOTION IN CG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.