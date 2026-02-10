ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 12 खाद्य सुरक्षा ऑफिसर्स का प्रमोशन, बनाए गए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में साल 2026 में सरकारी कर्मियों के प्रमोशन का जो सिलसिला जारी हुआ है. वह फरवरी महीने में भी जारी रहा. मंगलवार को साय सरकार ने प्रदेश के 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का प्रमोशन किया है. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह प्रमोशन आदेश जारी किया है.

छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य में कुल 12 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रमोट किया है. उन्हें प्रमोशन देते हुए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.

प्रमोशन की सूची देखिए (ETV BHARAT)

वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में मिली पदोन्नति

छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति दी गई है. इस आदेश के तहत विभागीय पदोन्नति समिति की 28 जनवरी 2026 को हुई बैठक के फैसले को आधार बनाया गया था. इस मीटिंग में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के प्रमोशन की अनुशंसा की गई थी. इस अनुशंसा के मुताबिक अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुप में रखा गया है. इसके साथ ही सभी 12 अधिकारियों की नई तैनाती भी की गई है.

प्रमोशन की पूरी सूची (ETV BHARAT)

15 दिनों के भीतर नए जगह पर करना होगा ज्वाइन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाए गए सभी 12 कर्मियों को नए जगह पर पदस्थापना के ऑर्डर दिए गए हैं. यह ऑर्डर इसी प्रमोशन लिस्ट के साथ दर्शाए गए हैं. सभी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर अपना नया पदभार ग्रहण करना होगा. प्रमोशन पाए सभी वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो उनका प्रमोशन खुद ब खुद रद्द हो जाएगा. इसलिए उन्हें 15 दिनों के भीतर बताए गए नए पदस्थापना वाली जगह पर ज्वाइन करना होगा.