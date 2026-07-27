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सरकार लिखित आदेश जारी करके वापस ले सकती है संसद मार्च के दौरान दर्ज मुकदमे: एडवोकेट एसपी सिंह

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसपी सिंह ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित आवेदन देकर वापस करा सकती है एफआईआर

लिखित आदेश जारी करके वापस ले सकती है संसद मार्च के दौरान दर्ज मुकदमे
लिखित आदेश जारी करके वापस ले सकती है संसद मार्च के दौरान दर्ज मुकदमे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 27, 2026 at 4:31 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के द्वारा 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज में जिन छात्रों और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है. उन एफआईआर को वापस लेने का सरकार ने वायदा किया है. लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है. सरकार द्वारा मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया क्या रहती है और वह कैसे पूरी होती है, इसको लेकर के ईटीवी भारत ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसपी सिंह से बातचीत की.

सरकार आदेश जारी करके मुकदमे ले सकती है वापस

एसपी सिंह ने बताया कि सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी मुकदमे में आगे कार्रवाई चाहती है या नहीं चाहती है. अगर सरकार को किसी मामले में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ानी है तो सरकार आदेश जारी करके यह मुकदमे वापस ले सकती है. उन्होंने बताया कि जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि नई दिल्ली जिले में करीब 17 एफआईआर दर्ज हुई हैं तो सरकार एक आदेश जारी करके इन एफआईआर को वापस लेने का निर्देश दे सकती है.

सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिखित आवेदन देकर रद्द करा सकती है FIR (ETV Bharat)

केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोर्ट को जानकारी दे

सरकार के उस आदेश पर पुलिस एफआईआर को रद्द कर देगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ मामलों की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है तो सुनवाई के दौरान अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोर्ट को यह जानकारी देती है कि हमें इस मामले में कोई कार्रवाई आगे नहीं करनी है जो भी एफआईआर दर्ज हुई हैं उनको हम वापस ले रहे हैं तो सरकार के निवेदन पर सुप्रीम कोर्ट उन एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे देगा. इस तरह यह प्रक्रिया पूरी होती है.

संज्ञेय अपराध का भी मामला सरकार ले सकती है वापस

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसपी सिंह बताया कि अगर कोई संज्ञेय अपराध का भी मामला है तो भी सरकार के पास पावर है कि सरकार उसको भी वापस ले सकती है. उन्होंने कहा कि पहले भी सरकारों ने सैकड़ो की संख्या में मुकदमे एक साथ वापस लिए हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे. फिर जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो सरकार ने एक साथ सारे मुकदमे वापस ले लिए और उनकी जो कानूनी प्रक्रिया चल रही थी वह बंद हो गई. इस तरह से सरकारों ने पहले भी मुकदमे वापस लिए हैं और इसी तरह इस मामले में मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होगी.

गृह मंत्रालय के आदेश से देश में सभी जगह मामले हो जाएंगे खत्म

अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि पूरे देश की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय जब एक आदेश निकाल देगा तो उसके साथ सभी जगह के मामले एक साथ खत्म हो जाएंगे. जैसा कि कई दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन हुए. उनमें भी लाठीचार्ज और एफआईआर दर्ज हुई है तो उन राज्यों के मुकदमे भी गृह मंत्रालय के एक आदेश से खत्म हो जाएंगे.

आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार के सामने रखी गईं शर्तें

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आंदोलन को खत्म करने के लिए जो वार्ता हुई थी उसमें कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से तीन ही शर्तें रखी गई थीं. उन तीनों शर्तों को सरकार ने मान लिया था. इनमें पहली शर्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की. दूसरी आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिजनों को एक करोड रुपए मुआवजा देना और तीसरी मांग 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान जिन छात्रों पर उपद्रव को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी. उन एफआईआर को वापस लेना.

सरकार ने तीनों मांगें को मानते हुए लिखित आश्वासन दिया

सरकार ने इन तीनों मांगें को मानते हुए कॉकरोच जनता पार्टी को लिखित में आश्वासन दिया था और उसके बाद ही जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ था और साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद दूसरे राज्यों में भी यह आंदोलन वापस हो गया था.

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी काम में बाधा डालना और पुलिस पर हमला करना इस तरह की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जिनको अब वापस लेने के लिए सरकार को आदेश जारी करना होगा.
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