दिल्ली: गोविंदपुरी में MCD पार्किंग बंद, लोगों ने कहा- गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुईं तो बढ़ेगा जाम
दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में नगर निगम की पार्किंग बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया.
Published : September 30, 2026 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में नगर निगम की पार्किंग बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि यह इलाके की प्रमुख पार्किंग है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं. पार्किंग बंद होने के बाद अब लोगों के सामने वाहनों को खड़ा करने की समस्या खड़ी हो गई है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, गोविंदपुरी के के-ब्लॉक में एमसीडी की पार्किंग वर्ष 2023 में तीन साल के लिए आवंटित की गई थी. लोगों का कहना है कि इसे आगे दो साल के लिए एक्सटेंड किए जाने की बात थी, लेकिन तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम ने पार्किंग खाली करने का नोटिस जारी कर दिया. नोटिस में 25 सितंबर 2026 से सात दिनों के अंदर पार्किंग खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.
गोविंदपुरी आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरीक गिल ने बताया कि पार्किंग में करीब 400 गाड़ियां खड़ी होती हैं, जबकि बाहर के हिस्से में करीब 160 वाहनों की पार्किंग होती है. उनके मुताबिक पार्किंग शुरू होने के बाद सड़कों पर वाहनों की पार्किंग और अतिक्रमण में कमी आई थी. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने यहां मल्टीलेवल पार्किंग बनाने की मांग भी की थी, ताकि वाहनों की पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान हो सके.
स्थानीय निवासी सुरेंद्र राठौर ने कहा कि पार्किंग में वाहन सुरक्षित रहते थे और सड़क पर भी गाड़ियां खड़ी नहीं होती थीं. वहीं रेखा बस्सी ने कहा कि इलाके में पहले से ही पार्किंग और जाम की समस्या है. यदि सैकड़ों गाड़ियां पार्किंग से बाहर आ जाएंगी तो सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है. स्थानीय लोगों ने कहा है कि पार्किंग बंद होने के फैसले के खिलाफ वे कोर्ट का रुख करेंगे और पार्किंग दोबारा शुरू कराने की मांग रखेंगे.
वहीं, नगर निगम की ओर से बताया गया है कि पार्किंग की जगह पर पार्क विकसित किया जाना है. निगम के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए रिहायशी इलाकों में अधिक से अधिक हरित क्षेत्र और पार्क विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. फिलहाल पार्किंग बंद होने के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी और निगम की योजना के बीच समाधान को लेकर स्थिति बनी हुई है.
इसे भी पढ़ें