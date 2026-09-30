ETV Bharat / state

दिल्ली: गोविंदपुरी में MCD पार्किंग बंद, लोगों ने कहा- गाड़ियां सड़क पर खड़ी हुईं तो बढ़ेगा जाम

गोविंदपुरी में पार्किंग बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके में नगर निगम की पार्किंग बंद किए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. लोगों का कहना है कि यह इलाके की प्रमुख पार्किंग है, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं. पार्किंग बंद होने के बाद अब लोगों के सामने वाहनों को खड़ा करने की समस्या खड़ी हो गई है.