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सुंदर ठाकुर के समर्थन में सड़क पर उतरी भाजपा, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने पर CM सुक्खू को घेरा

ढालपुर में प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है, तभी से वह आम जनता को ठगने का काम कर रही है. अब तो हद ही हो गई. क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिर्फ जनता को ही नहीं, बल्कि अपने विधायक को भी ठग रहे हैं. कुल्लू विधायक सुंदर ठाकुर पिछले 4 वर्षों से मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बार-बार उन्हें मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं. लेकिन उन्हें आज तक मंत्री नहीं बनाया गया".

कुल्लू: कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के समर्थन में भाजपा ने सड़क पर उतर कर सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. ढालपुर में पूर्व मंत्री एंव वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सुक्खू सरकार से सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल विस्तार कर जल्द से जल्द कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने ढालपुर में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने समय में जनता के सुविधा के लिए बनाए गए संस्थाओं को बंद करने के नाम से जानी जाती है. इस सरकार ने युवाओं को भी रोजगार के नाम पर ठगा गया. हर साल एक लाख युवाओं को स्थाई नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक वह वादा पूरी नहीं हो पाया. ऐसे में भाजपा अब पूरे प्रदेश में सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार होने की चर्चा कई दिनों से चल रही है. कई बार खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार जल्द होने की बात कह चुके हैं. वहीं, नई कैबिनेट में सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस सरकार के करीब 4 साल पूरे होने बावजूद अब कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है.

बता दें कि जिला कुल्लू भाजपा के प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने की भी योजना बनाई थी, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर पुलिस के खासे जवान तैनात थे. हालांकि, तीन बार गाड़ी में पुतला लाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुलिस जवानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. ऐसे में जिला कुल्लू भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का पुतला फूंकने का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया.

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