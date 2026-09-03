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डोटासरा का बागियों को कड़ा संदेश: बोले- चुनाव लड़ना सबका अधिकार लेकिन पार्टी लाइन तोड़ी तो होगी कार्रवाई

डोटासरा ने निकाय चुनाव के बागियों को अनुशासन की चेतावनी दी, बीकानेर मारपीट में दो नेताओं को सस्पेंड किया.

गोविंद सिंह डोटासरा
गोविंद सिंह डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2026 at 3:33 PM IST

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जयपुर: नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट वितरण के बाद हुई बगावत और नाम वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना रुख साफ कर दिया है. डोटासरा ने बागियों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया है कि वे बागी बनकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में न उतरें.

डोटासरा ने गुरुवार को बिड़ला सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है, यदि कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा है, तो पार्टी की अनुशासन समिति उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी.

डोटासरा ने बागियों को अनुशासन की चेतावनी दी (ETV Bharat Jaipur)

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कार्यकर्ताओं में उत्साह और जीत का दावा: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में सभी नेताओं ने मिलकर काम किया है और पार्टी में बड़ी संख्या में टिकटों का वितरण किया गया है. कार्यकर्ताओं में इस बार सबसे ज्यादा जोश और उत्साह है. इस चुनाव में सबसे ज्यादा टिकटों का बंटवारा भी हमने ही किया है, इसलिए प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी के ही जीतकर आएंगे और सबसे ज्यादा बोर्ड भी कांग्रेस पार्टी के ही बनेंगे.

जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट की घटना पर कार्रवाई: डोटासरा ने बीकानेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल के साथ हुई मारपीट की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और दो लोगों के नाम सामने आए हैं. उनके पिता भी पार्षद रह चुके हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की घटना न हो. इस मामले में दो लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया है. महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष का नाम भी सामने आ रहा है, जिनकी भूमिका की जांच करने के लिए महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं. वे महिला जिलाध्यक्ष की भूमिका की जांच-पड़ताल करके अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करेंगी, क्योंकि यह नियुक्ति उन्हीं के द्वारा की गई थी.

स्कूलों की मरम्मत की घोषणा पर भाजपा को घेरा: डोटासरा ने स्कूलों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई 12,000 करोड़ रुपये की घोषणा को झूठ और फर्जी बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है, जबकि धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है. सरकार को केवल कागजी घोषणाओं की बजाय स्कूलों की वास्तविक स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.

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तेजाजी 36 कौम को साथ लेकर चले: वहीं, बिड़ला सभागार में तेजाजी सेना के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डोटासरा ने कहा कि तेजाजी सेना समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम कर रही है. समाज कैसे मिलकर चले और लोग कैसे एक-दूसरे से जुड़ें, इस दिशा में काम किया जा रहा है. वीर तेजाजी ने नागनाथ को वचन दिया था और उसी वचनबद्धता के चलते वे लोक देवता कहलाए. उनके जीवन से समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार दिलाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि जाट समाज को कभी भी किसी दूसरे समाज की आलोचना नहीं करनी चाहिए. समाज के लोग अपनी-अपनी पार्टियों और विचारधाराओं के साथ काम करें, लेकिन किसी के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द न बोलें. इसी उद्देश्य के साथ आज बिड़ला सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया. इस दौरान पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल और विधायक रामनिवास गावड़िया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

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