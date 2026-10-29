शिखर अग्रवाल APO मामला: डोटासरा बोले-भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका, खाचरियावास ने मांगा सीएम से जवाब
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा बोले- क्या ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई केवल कांग्रेस को दबाने के लिए ही बनी है या भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए.
Published : October 29, 2026 at 2:40 PM IST
जयपुर: वरिष्ठ आईएएस शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में कहा, भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है'. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं. वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सामने आकर इस मुद्दे पर जनता को जवाब देना चाहिए.
डोटासरा ने आरोप लगाया कि अग्रवाल से जुड़े जमीन खरीद और लीज मामले में व्यापक अनियमितताएं हैं. 6.15 करोड़ में जमीन खरीदकर 1.85 करोड़ सालाना लीज पर देना गंभीर है. डोटासरा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री ईमानदार हैं तो जनता के सामने आकर जवाब दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. मुख्यमंत्री के सचिव रहे अग्रवाल के हर फैसले पर सीएम पर भी सवाल खड़े होते हैं. डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिखर अग्रवाल लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के सचिव का हर आदेश मुख्यमंत्री का आदेश माना जाता है. उन्होंने इस पद पर रहते हुए क्या-क्या फैसले लिए हैं, कौन-कौन से काम करवाए हैं, उस पर मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े होते हैं.
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भाजपा सरकार में ही मगरमच्छ आ रहे सामने: पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े मगरमच्छों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज तक कांग्रेस के एक भी मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाए. अब भाजपा सरकार में ही कई मगरमच्छ धीरे-धीरे बाहर आने लगे हैं. उन्होंने कहा कि 6.15 करोड़ रुपए में जमीन खरीदने और उसे 1.85 करोड़ रुपए सालाना लीज पर देने का मामला गंभीर है और इस प्रकरण से जुड़े कई तथ्य सामने आना भी बाकी हैं.
अन्य फैसलों की भी समीक्षा हो: डोटासरा ने कहा कि दौलतपुरा में रीको की नीलामी रोके जाने, महिंद्रा सेज से जुड़ी फाइलों और अडानी समूह की परियोजना के फैसलों की जांच होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि संबंधित फैसले किन परिस्थितियों में लिए गए थे. डोटासरा ने कहा कि शिखर अग्रवाल मामले को अलग-अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सरकार को उन सभी मामलों में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जिनमें सरकारी फैसले, निवेश परियोजनाओं या रियायतों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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राजस्थान में भ्रष्टाचार का नंगा नाच: डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का 'नंगा नाच' हो रहा है, मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेट्स सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. अधिकारी आपस में ही एक दूसरे को निपटा रहे हैं तो वहीं मंत्री और विधायक भी इस काम में पीछे नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पहले एक मुख्य सचिव को राजस्थान से हटाया गया और अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस तरह से एपीओ किया गया है, यह लड़ाई ऊपर से नीचे तक चल रही है.
ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई केवल कांग्रेस को दबाने के लिए: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या केवल कांग्रेस को दबाने, धमकाने और डराने के लिए बनी हुई है या भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी हुई है. भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी हुई है तो शिखर अग्रवाल मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करके बताएं.
भाजपा के कच्चे चिट्ठे इकट्ठे कर रहे: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस से पहले ही भाजपा के लोग आपस में ही एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के तमाम कच्चे चिट्ठे इकट्ठा कर रही है, किस अधिकारी को निपटाना है, कौन सा कागज किसे देना है, यह काम तो केवल भाजपा के ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो इतना समय नहीं है. कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर काम कर रही है, लेकिन साल 2028 में हम जनता के बीच भाजपा सरकार को पूरी तरह बेनकाब करेंगे कि उन्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी.
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दिल्ली में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी: दिल्ली में 1 नवंबर को आयोजित रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रैली में 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे. राजस्थान से 1 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि 1 नवंबर देश की राजनीति में नई करवट लेकर आ सकता है. इस रैली से राजनीतिक बदलाव की दिशा मजबूत होगी.
पंचायत चुनाव में प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप: डोटासरा ने पंचायत चुनाव में भी भाजपा पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों के उम्मीदवारों पर दबाव बनाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. पीसीसी अध्यक्ष ने सिरोही का उदाहरण देते हुए कहा कि एक सरपंच के चुनाव में 240 वोट खारिज किए जाने की शिकायत उन्हें मिली है. डोटासरा ने कहा कि जहां-जहां भी कांग्रेस और निर्दलीय या अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर सरकार के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. पुलिस का दबाव बनाकर गुंडागर्दी की जा रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता यह सब देख रही है.
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सभी फैसलों की हो जांच : पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि शिखर अग्रवाल मुख्यमंत्री के सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. ऐसे में उनके कार्यकाल में हुए सभी महत्वपूर्ण फैसलों और कार्यों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. यह मामला केवल 40 विला-कॉटेज की खरीद तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके कार्यकाल में हुए सभी संदिग्ध लेन-देन और फैसलों की भी जांच होनी चाहिए.
पूर्व मंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, निवेश प्रोत्साहन और टैक्स में दी गई छूट की भी जांच होनी चाहिए. किन उद्योगपतियों को कितनी जमीन दी गई, किस दर पर आवंटित की गई और किन कंपनियों को कितनी टैक्स छूट एवं अन्य रियायतें दी गईं, इसका पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए.सरकारी जमीन और जनता के टैक्स के पैसे से उद्योगपतियों को दी गई रियायतों की पारदर्शी जांच आवश्यक है.
खाचरियावास ने कहा कि जब दूसरे मामलों में नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तो इस मामले की भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? केवल एपीओ की कार्रवाई करके जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है. उन्होंने मांग की है कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके.