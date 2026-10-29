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शिखर अग्रवाल APO मामला: डोटासरा बोले-भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका, खाचरियावास ने मांगा सीएम से जवाब

गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: वरिष्ठ आईएएस शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के बाद राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को कांग्रेस वॉर रूम में कहा, भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, 'अभी तो पार्टी शुरू हुई है'. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं. वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सामने आकर इस मुद्दे पर जनता को जवाब देना चाहिए.